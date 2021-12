ACM Neto e a briga em Salvador, o xis da aposta

ACM Neto está em uma caçada atípica: tem que acertar dois alvos com um tiro só. É prefeito de Salvador tentando a reeleição, mas é também o líder principal da oposição no estado.

Sabe, e já disse, que não vai amealhar os 87% de aprovação e 64% de intenção de voto. Mas ganhar no primeiro turno, até por um votinho, já seria bom demais.

Que Neto entra como favorito, não se discute. Mas há um porém: antes ele jogava só, na mídia, ancorado no cargo de prefeito. Agora, o jogo é outro - é campanha, e campanha é tiroteio, que vai se travar em dois polos:

1 - Na TV, Neto tem 40% do tempo total, contra 60% dos outros. Vai apanhar mais.

2 - Focou como marca da administração o embelezamento da orla atlântica de Salvador e, embora tenha trabalhado também na periferia, vão tentar emplacar o bordão de que ele só trabalha para rico.

Para ele, 2016 é uma questão de honra no presente e uma aposta futura.

Vai ser bom ver no que vai dar.

Primeiro Ibope — A dupla Ibope-TV Bahia fecha hoje a primeira pesquisa do Ibope das eleições 2016 em Salvador.

Deve ser divulgada amanhã. Nela estarão os sete candidatos oficialmente registrados.

Bola na Assembleia

Dizem na Assembleia que bola e deputado andarem perto é um perigo, porque é sempre um jogo que dá liga, flui bem.

A TV Assembleia resolveu lançar nos próximos dias um programa de esportes, e a história da bola entrou na rádio corredor.

Aliás, nos planos de expansão de Marcelo Nilo, o presidente, está jogar a TV Assembleia nos quatro cantos da Bahia, via satélite.

O projeto engasgou na crise: o preço do satélite fica entre R$ 70 e R$ 80 mil/ano.

"Temos hoje a seguinte situação: apesar da fartura do dinheiro, não tivemos controle (...) sobre a aplicação dos recursos"

José Cruz, jornalista do UOL Esporte, em entrevista ao site Congresso em Foco, sobre o Brasil na Olimpíada

"Me sinto realizado. Estou orgulhoso e feliz por quebrar esse recorde como atleta brasileiro"

Isaquias, único atleta do país a ganhar três medalhas em uma só Olimpíada, ontem, ao faturar a prata na canoagem de duplas, com Erlon Borges

Esplanada sem mistérios

Veja como funcionam as futricas, como neste caso de Esplanada. O prefeito Rodrigo Lima (PTN) era amigão de ACM Neto na juventude. Brigaram, ficaram inimigões.

Rodrigo, o prefeito, desgastado, Neto abençoou o ex-prefeito Aldemir da Cruz (PRB), muito popular, mas com ficha suja, condenado pela justiça federal a partir do TCU.

No meio da briguinha, entrou dinheiro.

Milhões na cena — No fim de maio, no apagar das luzes do prazo permitido para prefeituras contratarem obras, Rodrigo recebeu uma bolada de R$ 12 milhões, por conta de uma antiga pendenga do município contra os repasses de royalties da Petrobras. E um empréstimo de R$ 5 milhões que ele pediu no Desenbahia saiu. Está calçando o município todo. É a briga do endinheirado contra o ficha suja popular.

Adaptação prévia

Principal candidato contra o prefeito de Feira, Zé Ronaldo (DEM), favorito, o deputado estadual Zé Neto (PT) inaugurou festivamente o comitê anteontem.

Ele, que adotou o tênis como calçado preferido, tanto na Assembleia (oficialmente) como no dia a dia, diz que o hábito serve de grande valia nesta campanha de vacas magras.

— Se o negócio é gastar sola de sapato, é comigo. O tênis é bem mais macio.

POUCAS & BOAS

Terça última, início da campanha, Valença amanheceu salpicada de sal grosso, de ponta a ponta. Lá, o tititi é saberem o autor, entre 5 candidatos, os suspeitos.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Expertise

1965. Severo Gomes, ministro da Agricultura de Castelo Branco, veio a Feira de Santana tratar do plano do governo para o Nordeste no terreno agrícola.

Foi recebido festivamente pelo prefeito Joselito Amorim, que a ditadura botou no lugar de Chico Pinto, eleito em 1962, derrotando João Durval Carneiro, mas cassado em 1964.

Fim de solenidade, conversa entre amigos, alguém oferece a Severo uma cachaça, com a ressalva:

— Diga o senhor de onde é essa aí.

Severo bebeu, disparou:

— Januária, legítima!

— Acertou!

Alguém lá comenta:

— Vá entender de agricultura assim na pqp... O cara sabe até de onde sai o álcool da cachaça.

A um canto, um amigo cochicha para João Durval:

— Eu acho que ele entende muito, mais é de cachaça...

