Academia Brasileira de Letras pode ter, enfim, uma integrante negra

A cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), vaga deixada pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), cujo patrono é o poeta baiano Castro Alves (1847-1871), pode ser ocupada por uma mulher negra, pela primeira vez na história, desde que a instituição foi criada há 124 anos – apesar de fundada por um negro, Machado de Assis.

A postulante é a mineira Conceição Evaristo, que deve ser anunciada hoje pela própria ABL como uma das pretendentes à vaga. A candidatura de Conceição é a afirmação da intelectualidade negra, pulsante, relevante no Brasil atual assim como a literatura da também mineira Cidinha da Silva e a paulista Miriam Alves.

O movimento negro baiano está na expectativa e pulverizou à exaustão a hashtag #ConceiçãoEvaristoNaABL pelas redes sociais. Ela também conta com apoio de nomes como as atrizes Taís Araujo e Grace Passô.

Apoio baiano – A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia se engajou na campanha por Conceição Evaristo na ABL, reverberando iniciativas que chegaram às redes sociais com o grupo Diálogos Insubmissos. A SPM-BA realizou, em agosto, um ato cultural por Conceição Evaristo na ABL com a participação da escritora mineira.

– Não podemos naturalizar que durante os 124 anos de existência da ABL não tenhamos tido escritoras com produção literária que pudessem ser contempladas. Apenas oito mulheres? Defender a candidatura de Conceição Evaristo é um reconhecimento da importância de sua obra e também tem o simbolismo de posicionar-se contra critérios que defendem uma suposta literatura universal, mas que não tem nada de universal porque não contempla a diversidade. Ao contrário, é excludente – afirma a secretária Julieta Palmeira.

A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para amanhã uma sessão extraordinária para julgar registro de candidaturas. Sem detalhar se a Suprema Corte Eleitoral irá julgar os recursos de elegibilidade impetrados pela defesa do ex-presidente Lula, é grande a chance de que os ministros julguem o caso ainda na próxima semana.

Enquanto isso, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, vice na chapa do PT, disse que as suspeitas de que teria recebido dinheiro da UTC Engenharia na campanha para a prefeitura de 2012 são “uma de várias que vão aparecer”. O MP investiga suposto pagamento mensal de R$ 200 mil e enriquecimento ilícito do petista, que ocupou cargos de livre-docência na USP.

A entrevista dada terça-feira, 28, na Rede Globo pelo candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro foi icônica. Além do embate fora dos padrões entre ele e os apresentadores do telejornal, as questões levantadas acabaram se tornando trend topics nas redes sociais e acrescentando ainda mais seguidores aos mais de um milhão e meio já existentes nas redes do candidato. Se o intuito era fazer com Bolsonaro o que foi feito com Ciro Gomes, a fórmula deu errado e o tiro saiu pela culatra.

* A Conferência Estadual da Jovem Advocacia Baiana, diferentemente do que foi publicado nesta coluna na edição de ontem, começou mesmo ontem, mas se estende até o dia 31 de agosto, e não termina hoje, como anteriormente anunciado. O convite, no entanto, ainda vale para os jovens advogados e advogadas do estado para comparecerem ao evento, no Fiesta Hotel (Salvador). Destaque para o workshop “Compliance nos escritórios de advocacia com ferramenta de gestão”, ministrado pelo advogado da Hage Compliance, Adriano Fonseca, membro da Comissão Anticorrupção da OAB/BA e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.

* A Câmara Municipal de Salvador realiza hoje, às 10 horas, sessão especial em comemoração do Dia do Outdoor, proposta pelo vereador Tiago Correia. O evento, que acontece no Plenário Cosme de Farias, visa discutir a importância do veículo de mídia na capital soteropolitiana.

