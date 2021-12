Abraço nos colegas do Congresso Nacional

A primeira visita do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso Nacional será na próxima terça-feira, 6, em uma sessão comemorativa pelos 30 anos de promulgação da Constituição Federal. Bolsonaro, que é deputado federal, ainda não retornou ao parlamento desde que foi escolhido para comandar o Palácio do Planalto. Em coletiva de imprensa em sua casa no Rio de Janeiro ontem, véspera de feriado, Bolsonaro confirmou a intenção de ir para “dar um abraço nos colegas”. A cerimônia será no Plenário da Câmara dos Deputados e ainda tem a presença confirmada dos presidentes da Câmara (Rodrigo Maia) e do Senado (Eunício Oliveira), além dos presidentes da República (Michel Temer) e do Supremo Tribunal Federal (Dias Toffoli) e da procuradora-geral da República (Raquel Dodge).

Constituição Cidadã

Após a sessão especial, inaugura-se exposição comemorativa aos 30 anos da Constituição Federal, intitulada O Brasil em Construção: 30 Anos de Constituição Cidadã. Ficará em cartaz até 16 de dezembro, no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional.

Acesso limitado

A primeira entrevista coletiva do presidente eleito Jair Bolsonaro aconteceu sem a presença dos jornais impressos – foram liberados apenas algumas TVs, rádios e sites. Bolsonaro logo tratou de dizer que em nenhum momento pediu para excluir qualquer mídia e sequer sabia quem era o responsável pelo credenciamento. Tercio Arnaud Tomaz, funcionário de sua campanha, mas lotado no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, alegou “questões de espaço” para limitar o acesso.

“Não temos nenhuma das nossas universidades entre as melhores do mundo e o nosso Marcos Pontes vai dar um gás especial para essa questão aí”

Inaceitável

O deputado baiano Daniel Almeida (PCdoB) foi à tribuna da Câmara para expressar o descontentamento dos governos da Bahia e do Sergipe pelo anúncio da hibernação das fábricas de fertilizantes (Fafens), operadas pela Petrobras. De acordo com o parlamentar, houve uma “reação forte” contra o fechamento por parte das bancadas dos estados e dos respectivos governos, e considera “inaceitável” esta decisão da estatal, que chama de “desmonte de um insumo fundamental para uma cadeira produtiva de grande impacto para o Nordeste e ao setor petroquímico”. Contra o fechamento da unidade da Fafen de Camaçari, “uma iniciativa infeliz”, fala Almeida, que também ressalta que o processo pode agravar o desemprego. “É algo contra a Bahia”.

É guerra

O PT criticou fortemente a decisão de Sérgio Moro, que aceitou comandar a pasta da Justiça no governo Bolsonaro a partir de janeiro. Gleisi Hoffmann disse estar certa ao vincular o magistrado a partidos políticos. Na internet, a militância compartilhou notícias de quando Moro afirmou que “jamais entraria para a política”. Gleisi afirmou, referindo-se ao futuro ministro: “Ajudou a eleger, ajudará a governar”. Os advogados de Lula já entraram com um novo recurso alegando suspeição de Moro, que teria intenções políticas ao condenar o ex-presidente. Para os defensores do petista, é preciso declarar nula a condenação por um “julgamento justo, imparcial e independente”. No passado, o PT associava Moro ao PSDB, quando os tucanos compunham a base do governo Temer. Agora acham que Moro está filiado ao PSL de Bolsonaro.

