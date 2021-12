Abaeté, o desencanto no ex-ponto mágico

Até que a Lagoa do Abaeté virou uma beneficiária da chuvarada em Salvador. Está cheinha, como se via nos tempos em que ela inspirou poetas, como Dorival Caymmi, para cantá-la em versos e prosas. Mas o encanto é só saudades. Ou melhor, ao redor dela, quem ainda resiste é só lamúrias.

Eleita como um dos sete pontos mágicos de Salvador, a magia evaporou com a insegurança generalizada. Lá, de 28 quiosques, só quatro ainda funcionam. E precariamente.

Ao largo, uma placa da Conder anuncia a obra de revitalização. Seria gasto R$ 1,5 milhão na requalificação. Da obra, só a placa.

Os comerciantes que resistem vez ou outra fazem algum evento. Mas tomam o cuidado de cercar o ambiente e avisar:

- Não saiam da área porque o Nego d'Água pode te pegar.

O Nego d'Água é o personagem da lenda, antes simbolizando o perigo da lagoa, agora personificando os bandidos que tomaram conta da área. Para Salvador, que se orgulha de ter na cultura o seu ponto forte, é triste.

Pegando a sobra — Foi pertinho do Abaeté que bandidos assassinaram o turista espanhol Hugo Calavia Blanco, no início de abril. Comerciantes do Abaeté dizem que sobrou para eles. A situação piorou.

Caixa sem caixa

Tudo indica que o efeito do corte de R$ 25 bilhões nos recursos para o financiamento da casa própria, como quer o ministro Joaquim Levy (Fazenda), chegou a Salvador.

Tem gente que está com o contrato já aprovado pela Caixa e o dinheiro não sai.

O ministro Miguel Rosseto (Casa Civil) garantiu ontem em Salvador que todos os contratos já assinados serão honrados.

Cobrança pública

Na hora de falar na posse de Jorge Hereda na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ontem, Rui Costa disse que iria fazer uma cobrança pública ao vice João Leão:

- Ele prometeu a mim e ao governador Wagner que, se nós ganhássemos a eleição, pararia de fumar. E não cumpriu.

Lideranças do interior na plateia cochicharam que vão procurar Rui para dizer que há outras promessas não cumpridas.

"Hoje eu tive uma triste notícia. Hoje, foi até o meu gabinete um oficial de justiça do STF, que me levou um mandado de intimação. O que se alega? Enquadram-me em crime contra a segurança nacional. Eu quero saber que crime é esse que eu cometi"

Cabo Daciolo, deputado federal pelo Rio expulso do PSOL por querer colocar na Constituição que 'todo poder emana de Deus', queixando-se por ter sido citado pelo envolvimento na greve da PM na Bahia em 2012.

Queda e coice

O que os moradores de Jardim das Margaridas temiam aconteceu: o riacho que cerca o bairro transbordou sobre a ponte e fechou o principal acesso de entrada e saída.

Para quem mora na Rua Joaquim Ferreira é pior. Além de mergulhar na água tem que atravessar um mar de lama, vindo de uma obra da Sertenge, que terraplanou um terreno depois de devastar uma reserva de mata.

Suspiro no trade

O secretário Nelson Pelegrino (Turismo) vai cancelar a pauta do Centro de Convenções em junho e julho para iniciar a recuperação de setores essenciais, como a instalação elétrica e a normalização das saídas de emergência. Ele pretende gastar em torno de R$ 5 milhões para deixar o equipamento em condições de receber eventos.

- O trade turístico tem reclamado muito, com razão. Adiante adornar o Centro e depois decidir se faremos um novo ou recuperaremos totalmente o atual.

Pavilhão de feiras — Pelegrino diz que o Pavilhão de Feiras é outra situação:

- Temos ali uma área de 4.500 metros quadrados. Lá no Parque de Exposições são 20 mil metros quadrados. Para feiras de quatro mil a cinco mil pessoas o Centro de Convenções comporta. É nas maiores que está o problema.

Depois da tempestade

ACM Neto e Márcio Paiva, prefeitos de Salvador e Lauro de Freitas, devem se encontrar na próxima semana, provavelmente terça, para bater o martelo num acordo que acaba o histórico conflito entre os dois municípios sobre os limites territoriais.

O último ponto de discórdia era o Loteamento Marisol, que ficou para Salvador. Os moradores estão injuriados. Antes pagavam IPTU barato e nada tinham. Agora pagam caro e continuam a não ter.

POUCAS & BOAS

O jornalista Alberto Miranda, especialista na área policial, e o advogado Sérgio Habib, criminalista, vão lançar quarta (18h) na Faculdade Dom Pedro II (Rua Miguel Calmon Comércio) o livro Anjos ou demônios? As conquistas do público LGBT em meio a frieza e crueldade nos crimes de morte contra homossexuais.

Na tentativa de aliviar a barra dos comerciantes da Barra, a prefeitura de Salvador liberou o acesso de táxis (previamente credenciados) para embarque e desembarque. Antes, os táxis estavam sendo multados, e o comércio, já combalido, à beira de um ataque de nervos.

Lênio Streck, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, e Salomão Viana, juiz federal e professor da Ufba, vão dar palestras segunda (das 13 às 17h) na Universidade Corporativa do TJ-BA. Vão falar para magistrados e servidores sobre o Novo Código de Processo Civil.

Márcio Fahel, procurador-chefe do Ministério Público, vai quarta a Valença para mais uma rodada da série Conversa com o Ministério Público. Lá, o pessoal se queixa da falta de promotores.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Préstimos recusados

Dois de fevereiro de 2014, o desembargador Eserval Rocha tomou posse na presidência do Tribunal de Justiça da Bahia. Um grande time de autoridades baianas estava lá prestigiando o evento, no meio, os secretários Robinson Almeida (Comunicação, publicidade e jornalismo), Nestor Duarte (Sistema Prisional, as cadeias e presídios da Bahia) e Maurício Barbosa (Segurança Pública).

Na hora dos cumprimentos, Robinson se adiantou:

- Presidente, nós temos lá uma grande estrutura de comunicação. Se o senhor precisar, está tudo ao seu dispor.

Nestor Duarte se aproximou, Eserval se antecipou:

- Seus préstimos eu não quero, não. Nem ofereça que eu não quero.

Gargalhada geral.

