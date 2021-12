A voz das ruas revela a descrença nos políticos

Se a oposição pensou que as gigantescas manifestações de domingo, 13, seriam algo como um 'Fora Dilma' e 'Viva Aécio', se deu mal.

Óbvio que o foco principal foi o trio Dilma-Lula-PT, mas as ruas deram um recado mais extenso, a insatisfação com nossos políticos. E, convenhamos, com razões.

Paira a sensação de que o modelo apodreceu, que os ditos representantes do povo não o representam. E por mera intuição se acha que é tudo farinha do mesmo saco.

Até porque a roubalheira da Lava Jato tem um imbricamento congênito entre políticos e empresários. E vários empresários disseram com suas delações premiadas que o jogo era esse, ou pagavam as propinas ou dançavam. Claro fica que os políticos instigavam, não de agora, as falcatruas.

Daí surge outra questão: dentre as gigantescas mazelas que a Lava Jato expõe há uma outra difícil de engolir: os peixes graúdos do empresariado estão todos na cadeia, e dos políticos, só os miúdos.

O tal do dispositivo constitucional que assegura a imunidade a políticos com mandato ou investidos de altos cargos saiu pela culatra. Virou sinônimo de impunidade, um aparato legal para proteger corruptos.

Imagine você que se hoje o TSE cassasse Dilma e Michel Temer, o presidente da República seria Eduardo Cunha.

Dá para engolir uma dessas?

Lula lá — Dava-se como certo nesta segunda, 14, que Lula vai mesmo para o ministério. Ficaria na Casa Civil, no lugar de Jaques Wagner (que iria para outro), ou na Secretaria de Governo.

Ora, se Lula é tão inocente como diz, por que acobertar-se na imunidade de ministro? Politicamente, é gol contra.

Esperança chinesa

Rui Costa voltou a Salvador nesta segunda com a bagagem cheia de esperanças. A principal delas: o acordo feito com uma das maiores construtoras chinesas, a China Railway Engineering Group (Crec), e o Fundo Chinês para Investimento na América Latina (Clai-Fund) para construir e operar o Porto Sul e a Fiol, em associação com o governo baiano e a Bamin, que explora o minério de ferro em Caetité, na Bahia.

Ele acha que agora a coisa vai.

Ferro em alta — A esperança de Rui está na alta do preço do ferro na própria China.

Em 2009, no embalo da queda das bolsas chinesas, o preço desabou. Era a US$ 116,80 a tonelada entregue lá, em meados de janeiro último chegou a menos de US$ 30 e agora reagiu para US$ 63,74.

Em suma, a Fiol e o Porto Sul estão na dependência dessas oscilações. Se a tendência de alta se mantiver, tudo joia.

"Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo (Pinheiro, da OAS) que o prédio era inadequado porque, além de ser pequeno, um triplex de 215 metros é um triplex Minha Casa, Minha Vida"

Lula, no depoimento à Polícia Federal no dia em que foi alvo da condução coercitiva, mas só nesta segunda divulgado.

Tristeza no MP

A nova chefe do MP na Bahia, Ediene Lousada, diz estar convencida de que a decisão do STF que proibiu Wellington Lima e Silva de assumir o Ministério da Justiça foi política. Nesta segunda, em entrevista à rádio Metrópole, ela afirmou que mais de 20 promotores assumiam cargos no Executivo pelo Brasil afora e nunca ninguém reclamou no STF.

- Existe uma tristeza do Ministério Público brasileiro por ele não ter assumido o cargo. É um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Pelo Conselho Nacional do Ministério Público ele poderia, por isso que eu digo que é uma decisão muito mais política que jurídica.

Brito indefinido

Na Câmara nesta segunda, onde o deputado Antônio Brito e o pai, o vereador em Salvador Edvaldo Brito, se filiaram ao PSD do senador Otto Alencar, um grupo na plateia exibiu a faixa:

Jequié agora é PSD.

Antônio Brito lidera as pesquisas em Jequié, mas ainda não decidiu se será candidato a prefeito ou não. Abordado sobre o assunto, jogou a questão para Otto. E Otto:

- O que ele quiser eu topo.

Feliz —Aliás, ao ser questionado sobre como se sentia mudando de partido, Antônio Brito resumiu numa palavra:

- Feliz.

O pai dele, Edvaldo Brito, disse que a amizade com Otto é velha:

- Em 1985 fui candidato a prefeito de Salvador e Otto foi meu vice.

No Cremeb

Sobre a nota Carta Aberta, em que 163 médicos criticam o Cremeb por ter usado o correio eletrônico oficial para convocar médicos para a manifestação de domingo, a assessoria da entidade diz que a finalidade foi convocar os médicos a lutarem pela ética na política, independentemente de partidos ou ideologias. Diz também que, diante da deterioração das estruturas do governo, o Cremeb optou por não ficar inerte.

Por isso, respeita quem pensa o contrário, mas o número de apoio é maior.

POUCAS & BOAS

* Benito Gama, agora único deputado federal do PTB baiano, estará amanhã em Montevidéu para participar da reunião do Parlamento do Mercosul, do qual é o representante brasileiro. A pauta desta vez é única: o zika vírus.

* Moradores do Condomínio Salvador Suítes, no Jardim de Alah, estão reclamando da Coelba. Dizem que em alguns apartamentos o funcionário que faz a medição imprime o recibo, mas sai em branco. Alguns passaram a ter problemas com contas não pagas, reclamam e nada se resolve.

* Depois de Salvador, o jornalista Carlos Navarro lança o seu livro de contos, Goroba, nesta quinta no Memorial Régis Pacheco, em Vitória da Conquista. A programação vai durar dois dias. Inclui debates com moradores da cidade.

* A UPB e o TRE abrem hoje, na UPB, o fórum de debates Eleições 2016: Processo Eleitoral e Condutas vedadas. Lá estarão o professor Jaime Barreiros Neto, doutor em ciências sociais, e os juízes federais Luiz Salomão Amaral Viana e Dirley da Cunha Júnior.

* O PSOL de Alagoinhas oficializou domingo a pré-candidatura a prefeita da transexual Samara Braga. É a primeira do Brasil numa disputa majoritária.

Colaborou: Patrícia França

