A vez do futebol no panteão da corrupção

O senador Otto Alencar (PSD) brada aos quatro ventos uma verdade: o escândalo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), em volume de dinheiro, é bem maior do que o do petrolão.



- Envolve algo em torno de R$ 600 bilhões. Na Lava Jato estimam-se R$ 10 bilhões.



A CPI dos Zelotes, que ele integra, já está instalada, com apoio do MPF e da PF. E por que a mídia pouco liga para ela?



Por uma razão. Não tem políticos no meio. Só envolve empresários e funcionários públicos, personagens que não dão Ibope.



O senador Romário (PSB) conseguiu emplacar a CPI do Futebol. Esta, sim, com recursos bem menores do que a Lava Jato, mas com capacidade, pelas celebridades envolvidas, de render muito barulho.



Aliás, a zoada já começou. Estão dizendo que Romário muito se empenhou em criar a CPI para se vingar de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, que teria pressionado Felipão a não convocá-lo em 2002 para a Copa do Japão-Coreia, quando o Brasil ganhou o seu último título.



Em suma, a mistura do ti-ti-ti do futebol com as futricas políticas dá um bom caldo.

Riqueza e pobreza - Aliás, o futebol brasileiro no particular assumiu nos últimos tempos uma característica bem peculiar: a maioria dos clubes endividados, a CBF, com dirigentes que se eternizam, endinheirados e a decadência em campo.

Na cova



Está praticamente sepultada, só esperando a última pá de terra, a fusão entre o DEM e o PTB. As cúpulas dos dois partidos se reuniram na noite de quinta-feira, 28, em Brasília e a ideia, ao invés de avançar, desandou.



O pomo da discórdia: o DEM quer 60% dos votos para a escolha do diretório e dos votos, o PTB, que queria a divisão ao meio, acha que isso não é fundir, é doar o partido.

PSB e PPS - Já a fusão entre PSB e PPS está praticamente selada. No dia 22 próximo os partidos farão convenções conjuntas para sacramentar a união.

Na banda baiana, resta saber como vão caminhar a senadora Lídice da Mata, do PSB, que é pró-Rui Costa, e o vereador Joceval Rodrigues, do PPS, aliado de ACM Neto.



Plano B



Enquanto trava uma queda de braço com o deputado federal Félix Mendonça Júnior pelo comando do PDT, Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, está arquitetando um plano B, por via das dúvidas.



Já conversou com o senador Otto Alencar, presidente do PSD, e com a senadora Lídice da Mata, presidente do PSB.



É que Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, quer marcar as convenções municipais para 30 de setembro, quando já não haverá tempo para os eventuais insatisfeitos que vão disputar as eleições de 2016 mudarem.

Fim dos temporários

A contratação de professores por prestação de serviços temporários na rede estadual acabou. A Secretaria da Educação lança em junho o edital para a seleção de 6.145 vagas, sendo 4.616 para a educação básica, 1.282 para cursos profissionalizantes e 277 para a educação indígena. O resultado sai em agosto.



Terça passada, em encontro com dirigentes da APLB, Rui Costa já havia anunciado que iria selecionar profissionais pelo Reda para substituir os temporários.

Tudo azul

Embora tenham dito que o senador Walter Pinheiro ganhou novo problema com o PT por ter votado contra a MP que restringe o acesso ao seguro-desemprego, o partido nega.

O presidente na Bahia, Everaldo Anunciação, afirma que houve orientação para se votar a favor, mas não fechou questão.

Como dantes



Reinaldo Braga (PR), decano da Assembleia Legislativa, ironizou a conduta dos deputados federais que 'vivem falando que são favoráveis à reforma política e na hora de fazer história recuam'.



- No caso das eleições proporcionais, tinha a opção do distritão, do distrital, distrital misto. Enfim, todas as opções pensáveis e imagináveis, e nada passou. Só o discurso.

Kátia e Cátia



A vereadora Kátia Alves ficou surpresa com os olhares e comentários negativos a ela dirigidos durante a sessão especial da Câmara de Salvador quinta-feira, 28, pelo Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher.



O xis da questão: ela tem o mesmo prenome da colega que propôs a criação do Dia Municipal de Conscientização Antiaborto.



Gesticulava e explicava ao público presente, a maioria de esquerda, que ela não era a autora do polêmico projeto.



- Eu sou Kátia com 'K'. A outra é com 'C'. Eu sou Alves. A outra é Rodrigues.



Na Cairu - A Kátia com 'K' disse também que é a favor da descriminalização do aborto. No mesmo dia, ela proferiu palestra sobre mortalidade materna na Faculdade Visconde de Cairu. A organizadora do evento teve de pontuar as diferenças nominais e ideológicas das duas vereadoras, para evitar que algumas mulheres deixassem o local.

POUCAS & BOAS

O PT baiano realiza neste sábado, 30, no Fiesta o seu congresso estadual com os figurões do partido, como o governador Rui Costa e o ministro Jaques Wagner. O assunto já caiu nas redes sociais. Estão dizendo que o problema será se o FBI chegar lá.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Da Luz Vermelho



Sabe-se lá por que Ricardo Machado (PT), prefeito de Santo Amaro (reeleito em 2012), resolveu pintar de vermelho todos os prédios públicos.

No início do primeiro mandato chamou para assessorá-lo na comunicação o folclórico Rogério da Luz.



Como não mora na cidade, Da Luz instalou-se num hotel e deixou acumular uma conta estratosférica.



E aí ele planejou sumir da cidade e dar 'o cano' no hotel. Arrumou todas as roupas e, de madrugada, pisando macio, tentou escafeder-se por uma

passagem quase secreta aos fundos do hotel.



O dono do estabelecimento, que já estava desconfiado, surpreendeu-o em plena tentativa de fuga na madrugada e chamou a polícia, que lá compareceu.



O povo, que não perde tempo, caiu matando. Da Luz passou a ser chamado O bandido Da Luz Vermelho

