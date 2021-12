A última esperança de Aécio é o debate de hoje

Dilma virou o jogo, dizem as pesquisas. E, segundo as tais, ficou muito difícil para Aécio vencer a eleição, embora os tucanos e atucanados baianos ainda não tenham jogado a toalha. Se apegam no que lhes resta: o debate de hoje na Globo, o último cartucho, e, ponderando que pesquisa é pesquisa e urna é urna, deixar as urnas falarem.

Ontem no Ibope Dilma teve 54% contra 46% de Aécio. No Datafolha, 53% contra 47%. Dois detalhes nesse cenário são significativos:

1 - É a primeira vez que Dilma aparece em vantagem fora da margem de erro.

2 - Embora Aécio tenha começado o segundo turno com dois pontos na frente, segundo os dois institutos, depois do início da propaganda eleitoral, Dilma só cresceu.

A dois dias da eleição, fica difícil Aécio mudar isso. Só uma hecatombe.

Deu errado - A expectativa tucana era ampliar a vantagem em São Paulo, virar o jogo em Minas e ganhar em Pernambuco, onde no primeiro turno deu Marina.

Nada está dando certo. Em São Paulo, é Dilma quem está diminuindo a desvantagem; em Minas, o Vox Populi mostrou anteontem a presidente na frente com 44% a 41%; e em Pernambuco ela também lidera.

Colégio Eleitoral

A Defensoria Pública da Bahia vai levar as urnas eletrônicas para unidades prisionais onde estão custodiadas 896 pessoas.

São presos provisórios e jovens entre 16 e 21 anos que terão o direito de votar.

Os presos condenados com sentenças transitadas em julgado, e na Bahia são mais de 10 mil, não têm direito a voto.

Entrou água

Se em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, a escassez de água está ajudando Dilma, por aqui, o excesso está atrapalhando.

Anteontem Rui Costa, Otto Alencar e João Leão voaram para Itapetinga e tiveram que voltar para Salvador por falta de condições de pouso. Ontem, os três ligaram para Porto Seguro e, também por conta do mau tempo, cancelaram a viagem, que incluía Eunápolis e Teixeira de Freitas.

Alternância e refresco

Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia e pré-candidato ao posto pela quinta vez consecutiva, travou intensa batalha no Twitter com o deputado Rosemberg Pinto (PT), que sempre intencionou ocupar o posto.

Rosemberg disse que está defendendo a alternância, Marcelo retrucou:

- Se o deputado Rosemberg defende alternância de poder, será que votou em Souto e vai votar em Aécio?

E Rosemberg:

- O deputado (Marcelo) confunde alternância com oposição.

Moral da história: alternância no governo dos outros é refresco.

Isidório firme - Aliás, nem bem o segundo turno presidencial acabou, a disputa pela presidência da Assembleia está a pleno vapor. No bolo, o deputado Sargento Isidório (PSC) já disse que não abre mão. E se Rui Costa pedir para abrir mão em favor de alguém?

- Eu já disse a Wagner e a Rui que sou aliado, mas não sou lacaio.

Fones na mão - Nesse jogo, Marcelo Nilo pediu à senadora Lídice da Mata que conversasse com os deputados Pastor Manassés e Fabíola Mansur, os dois eleitos pelo PSB, para fechar com ele, óbvio.

Lídice mexeu no celular, anunciou:

- Olhe aí. Tome os telefones deles dois. Fale você mesmo.

Sem sequelas

O senador Walter Pinheiro chegou a Salvador na noite de anteontem depois de tratar um problema vascular na perna no Sírio-Libanês em São Paulo. Os procedimentos foram monitorados de cá por Otto Alencar, que indicou o médico Júlio Cezar para tratar o colega senador. Otto garante que não haverá sequelas nem nas pernas, nem na política, mesmo após as declarações desastrosas durante a campanha, no caso Dalva Sele.

- Pinheiro conversou comigo, Rui e Wagner. No balanço final, ele tem muito mais créditos do que débito.

Câmara contra

Não é só em Muquém do São Francisco que o prefeito Márcio Mariano (PP) anda a se queixar que tem dinheiro em caixa, mas não pode gastar porque a Câmara não deixa. Em Canavieiras também.

Lá, o prefeito Almir Melo (PMDB) está de cofre cheio, mas tolhido. A Câmara, onde ele só conta com dois dos nove vereadores, rejeita todos os pedidos de suplementação.

O adversário de Almir é o ex-prefeito Zairo Loureiro, primo de Paulo Souto.

POUCAS & BOAS

O Sítio do Conde, bucólico lugarejo à beira-mar do município de Conde, ganhou dois caixas eletrônicos da Caixa novinhos em folha. Um deles está bem no meio da praça. A bolsa de apostas lá é cruel: quanto tempo eles vão demorar até ser explodidos?

A assessoria de comunicação do 2º Distrito Naval explica: o que será implantado em Valença é uma agência da Capitania dos Portos e não uma Base Naval, como ontem divulgamos. A ideia é fiscalizar o tráfego de embarcações e também formar profissionais marítimos, além de implementar o desenvolvimento náutico na região.

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, anunciou anteontem em Conquista que em 2015 o curso de medicina do Campus Anísio Teixeira, da Ufba, começará a funcionar, de início com 45 vagas, com a previsão de chegar a 80. O referido campus é o embrião da Universidade Federal do Sudoeste. O projeto já tramita no Ministério da Educação.

