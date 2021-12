A última da PF vem de Sergipe: Urubu de Baixo

Há 15 anos a Polícia Federal passou a batizar as suas operações com nomes inusitados. Começou com Vassourinha, em 2002, em Pernambuco, que 'varreu' um esquema de corrupção envolvendo policiais que vendiam informações da própria polícia a alvos das operações em curso.

De lá para cá, já foram realizadas quase 2.300 operações, todas com tais nomes, cada um encaixado conforme a circunstância. Assim o é que a penúltima, a que prendeu os diretores da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, levou o pomposo nome de Erga Omnes, que significa a lei é para todos.

E a última, ontem em Sergipe, a Urubu de Baixo, que prendeu envolvidos em quatro organizações criminosas, inclusive com 'serviços' de grupos de extermínio em Propriá, uma espécie de baixo clero do crime.

A assessoria da PF diz que cada delegado tem autoridade para fazer a denominação. E por aí vai que o relicário é vasto.

Veja dois exemplos:

Lava Jato — A que está na moda e revelou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O nome foi escolhido porque no meio das empresas para lavar dinheiro havia algumas lavanderias.

Agro-Fantasma — Desarticulou uma quadrilha que desviava dinheiro do Fome Zero. Como a grande maioria dos beneficiários estava na zona rural, veio o nome.

Ainda no jogo

O Sindsefaz ainda não jogou a toalha ante a decisão do secretário das Relações do Trabalho (do Ministério do Trabalho), Manoel Messias Melo, que deferiu o pedido de registro do IAF Sindicato, a entidade dos auditores fiscais. E vai brigar.

Joaquim Amaral, do setor jurídico do Sindsefaz, diz que ainda corre uma ação na Justiça sobre o caso que ainda não terminou. - E a própria decisão anteontem anunciada enseja novas ações.

Cavalo de fogo — Ele desmente também que o Sindsefaz cobre impostos sindicais e outras taxas, como disse a presidente do IAF, Lícia Soares:

- O Sindsefaz só cobra a contribuição voluntária dos seus associados.

"O que fizeram é extremamente revoltante. Se as companhias não retirarem essas fotose vídeos do ar,os responsáveis porcada uma poderão até ser presos, pois a manutenção e divulgação configura o crime de vilipendiar cadáver"

William Fabian, juiz da 3ª Vara de Família de Goiânia, ao determinar que o Google e o Facebook excluam imagens do corpo do cantor Cristiano Araújo, feitas no hospital em que ele foi atendido.

Périplo federal

Presidente da Comissão da Fiol da Assembleia, a deputada Ivana Bastos (PSD) vai levar uma comitiva de deputados para fazer um périplo por Brasília no início de julho. Vai na Valec, Ibama, TCU e Ministério dos Transportes fazer pressão em favor da Fiol e do Porto Sul.

- É bom deixar claro que estamos no recesso, mas trabalhando.

A hora da outorga

ACM Neto sanciona a mudança na cobrança da outorga onerosa na segunda.

Ato contínuo, ele divulga o projeto, a ser enviado à Câmara, que parcela em 12 vezes o valor do ITIV e concede 10% para quem pagar à vista. A cobrança continua sendo feita na data de fechamento do contrato e não do recebimento das chaves.

Em tempo de crise, o esforço é para a prioridade um: arrecadar.

Oposição irrestrita

Sempre ácido, não raro exagerado, nas suas críticas ao governo e a petistas, o deputado José Carlos Aleluia (DEM) foi mais um que embarcou com malas e bagagens na cilada do habeas corpus preventivo para Lula.

Em sua página no Facebook, só faltou gritar aos céus 'Aleluia' pelo que chamou de 'autoconfissão de medo'.

Mesmo o episódio tendo sido desmentido, Aleluia manteve a postagem no Face.

Contumácia — Maurício Ramos Thomaz, o autor do habeas corpus que Lula estaria pedindo para não ser preso, já foi condenado duas vezes por calúnia e difamação, em 2001.

Ele chegou a impetrar 110 habeas corpus em favor de si mesmo. O então ministro do STF, Nelson Jobim, julgou que ele estava sendo abusivo em relação à prática.

POUCAS & BOAS

A parte litorânea do baixo sul, o trecho de Valença a Maraú, passando por Taperoá, Cairu, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna e Camamu, um total de oito municípios, ficou sem energia, ontem, das 5 da manhã ao meio-dia. Explicação da Coelba: defeito no religador de uma subestação que fica em Feira de Santana.

Familiares de Paulo Colombiano e Catarina Galindo, dirigentes do Sindicato dos Rodoviários assassinados em 29 de junho de 2010, vão fazer ato público segunda (10h) em frente ao Fórum Ruy Barbosa cobrando o julgamento dos acusados, até hoje impunes.

No fim de 2013, a polícia apontou o empresário Claudomiro César Santana, dono da Mastermed (plano de saúde) e do Atacadão, de ser o mandante, e Adailton Araújo de Jesus, Wagner Luís Lopes de Souza e Edilson Duarte Araújo, funcionários dele, de serem os executores.

Colaborou: Biaggio Talento

POLÍTICA COM VATAPÁ

Falha administrativa

Conta o jornalista João Leite, o Plim Plim, do site Camaçari Agora, que Humberto Ellery, 20 anos prefeito biônico, sempre teve como fiel escudeiro para pagamento de contas pessoais e políticas, inclusos os peditórios nas ruas e as cervejinhas nos bares da cidade, Ernani Pio.

Em 1992, candidatou-se a prefeito pelo voto direto (e ganhou). Chegou ao povoado de Areias, perto de Jauá, Estrada do Coco, entrou num bar, falou com um, com outro, ia se despedindo, alguém fez a intimação de praxe:

- E a nossa cervejinha, Dr. Ellery? Não vai sair, não?

Olhou para os lados, Ernani não estava, tirou generosa quantia do bolso, botou no balcão, se mandou. Dia seguinte o dono do bar o procurou:

- Está aqui a conta, Dr. Ellery.

- Que conta? Eu não paguei? Botei o dinheiro no balcão.

- E botou mesmo. O problema é que o senhor botou dinheiro demais, todo mundo se achou dono do troco, o pau quebrou, arrebentaram tudo e eu não posso ficar no prejuízo.

Pagou. E foi brigar com Ernani.

