A questão de Marina é resistir uma semana

As pesquisas do Ibope e do MDA/CNT nesta terça, 23, divulgadas pouco alteraram, mas foi o suficiente para botar gás no ninho tucano.

No MDA/CNT, Aécio pulou de 14,7%, na pesquisa realizada dia 9, para 17,6%, a mesma alta que o Datafolha já havia detectado quatro dias atrás e o Ibope, há uma semana.

No Ibope, desta terça, Dilma 38 (subiu dois pontos), Marina 29 (caiu um) e Aécio ficou nos mesmos 19, variações pouco significativas. Na última semana, a alta de Aécio até não foi notada, mas como ainda faltam 12 dias para as eleições, os analistas dizem que a única coisa certa é Dilma no segundo turno.

Ou seja, para Marina, que tem um minuto e meio, contra 11 e meio de Dilma e quatro e meio de Aécio, o melhor é a campanha acabar já. Mas só vai acabar na quinta da próxima semana no rádio e na tevê.

Até lá todos cantam vitória, é a praxe.

Deputados - Alguns pedem, mas não para divulgar pesquisa de candidatos a deputado, como a do Babesp. Foram ouvidas 1.350 pessoas em 85 municípios, temos 388 candidatos a deputado federal e 671 a estadual disputando os 10,1 milhões de votos dos 415 municípios baianos. Errar aí é certo como sem dúvida.

Mas há algo curioso: a pesquisa é espontânea (pela impossibilidade de fazê-la estimulada); 67,7% não sabem em que votar para federal, e 60,15%, para estadual.

Dilma em Feira - Dilma vai estar em Feira de Santana na quinta. Fará caminhada, ao lado de Rui Costa, Otto Alencar e Jaques Wagner, a partir das 10h, da Praça D. Pedro I até a Avenida Getúlio Vargas, onde ela falará.



Nada consta

Rui Costa pediu e obteve da promotora Rita Tourinho ontem uma certidão de que não há 'até a presente data' qualquer investigação ou acusação 'ainda que por citação de seu nome por terceira pessoa' em processo relacionado por Dalva Sele e ao Instituto Brasil.

O fato mostra quanto Dalva incomodou.



Repatriamento - Dalva Sele, que está na Espanha, seria repatriada para o Brasil via Interpol, pelo desejo de Rui, externado ontem em sabatina na TV Aratu. Só há um detalhe, segundo advogado: não há condenação contra ela que justifique o ato.

Sem água e sem luz

O incêndio que destruiu parte das secretarias de Justiça e Administração Penitenciária, 19 dias atrás, até hoje ainda queima, se não objetos, com certeza a paciência dos funcionários. Com o térreo e o primeiro andar interditados, elas funcionam precariamente em salas emprestadas. O secretário Nestor Duarte (Sistema Penitenciário) acredita que na próxima segunda tudo seja regularizado.

- Estou trabalhando lá. Não tem problema, mas a água e a luz ainda não foram restauradas. É mais complicado do que achavam que seria. Fico no prédio até 17h, depois disso não dá, fica tudo no escuro.

E por que não recorre ao velho fifó?

Gratuito uma ova

O horário eleitoral que todos chamam gratuito vai custar, segundo levantamento do repórter Alex Rodrigues, da Agência Brasil, R$ 839,5 milhões. O montante é o que as emissoras de rádio e tevê vão abater em impostos. Como diria Luciana Genro, 'gratuito uma ova'.

Abdicação fiscal

Pedro Lino, conselheiro do TCE, levantou questão de ordem na casa dizendo que a instituição tem o direito (e o dever) de fiscalizar os repasses de recursos da Secretaria da Saúde (Sesab) para a Fundação José Silveira (alvos de questionamento pelo Ministério Público), argumentando que é dinheiro público.

A pendenga foi a plenário ontem e empatou em 3 a 3. Inaldo Paixão, o presidente do TCE, deu o voto de Minerva contra Lino.

Na prática, o TCE abdicou de fiscalizar.

Carta no Ilê

Numa coletiva nesta quarta, 24, 15 horas, na sede do Ilê Ayê (Curuzu) será divulgada a Carta do Movimento Negro em relação à eleição presidencial.

O movimento acha as propostas de Marina insuficientes, as de Aécio parecidas com as de Marina e as de Dilma têm muitos pontos críticos, mas também avanços. Subscrevem a carta 20 organizações de todo o país.

Em miúdos, o Movimento Negro dilmou.

Novo porto

Jabes Ribeiro (PP), prefeito de Ilhéus, soltou foguetes com a liberação da licença do Ibama para a construção do Porto Sul. Ele diz que finalmente a região vislumbra um novo tempo após a debacle provocada pela vassoura-de-bruxa nos cacauais da região.

- Para se ter uma ideia, o nosso ICMS despencou do 3º lugar para o 21º.

Fruticultura - Segundo Jabes, o Porto Sul e a Fiol não transformarão a região apenas em corredor de exportação, mas abrem um vasto leque de horizontes, como integrar a produção da fruticultura do Vale do São Francisco com a da região cacaueira.

- Poderemos ter várias fábricas de suco, por exemplo. Ou a miséria continua.



POUCAS & BOAS

A Fundação Konrad Adenauer (Alemanha, com sede no Rio) e o Núcleo de Pesquisa Cultura, Poder e Memória, da Universidade Católica de Salvador, realizam amanhã (13H30) na Ucsal (Federação) o seminário Democracia Virtual, que vai travar um debate tão moderno quanto oportuno: como as redes sociais influenciam nas eleições.

Mãe Stella foi eleita a homenageada da quarta edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece entre 29 de outubro e 2 de novembro. Ela é titular da cadeira 33 da Academia de Letras da Bahia desde 2013, que tem Castro Alves como patrono.

O cantor e compositor Beto Pitombo lança o seu novo disco Subida da Gamboa, na sexta (21h), no Jerimum Café, Praia de Imbassaí (litoral norte). Dois de outubro será a vez de Salvador, com show no Red River Café.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) promove sexta (8h) o Seminário Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças. Vai decidir as prioridades nas políticas públicas para a criança e o adolescente no âmbito municipal para os próximos 10 anos.



Colaborou: Jeane Borges

