A ‘proposta-bomba’ de Coronel para Rui e Neto

Ângelo Coronel articula uma proposta-bomba envolvendo Neto e Rui. Fez plano para destravar a liberação de R$ 600 milhões de empréstimo do Banco do Brasil para a Bahia, destinado a estradas, coisa que o pessoal de Rui diz que empacou por questões políticas – por causa das forças do lado de Neto, que negam a trama.

A ideia é unir toda a bancada baiana em Brasília para convencer o governo Temer a liberar a bolada. Como? Coronel entra em campo procurando Neto, já que tem boa interlocução. Enquanto que Wagner tenta amaciar Rui para fazer a mesma coisa.

Condição – Só tem uma condição: quando o governador for inaugurar as estradas, terá de dizer em público, em alto e bom som, que o benefício é fruto de acordo de todos os deputados, da oposição e situação – a ideia é deixar a majoritária 2018 fora das estradas e levar a assinatura dos deputados.

O aparente ingênuo pacto Wagner-Coronel teria sido firmado nos bastidores do programa "Tête-à-Tête com Coronel", quando o presidente da Alba o entrevistou, semana passada.

A tarefa vai ser dura – outro dia Rui e Neto estavam se alfinetando em razão do episódio da ovada em Dória.

Coronel confirma a história e pincela:

– Vamos colocar Rui e Neto para fumar o cachimbo da paz. O que não pode é a sociedade sofrer por causa da disputa de 2018.

Porreta – Se Neto negar, Rui pode dizer que as estradas estão ruins porque ele ajudou a impedir a liberação do dinheiro. E se topar? Será inusitado assistir adversários políticos unidos pelo 'povo da Bahia'.

Mas, cá entre nós: não é justamente assim que deveria ser, caras pálidas?

A novela da integração

Nesta segunda-feira, 14, às 14h na sede no Ministério Público, no CAB, Prefeitura e Governo se encontram para mais um round da conversa sobre integração ônibus-metrô.

Neto buscou distensionar, semana passada, anunciando a integração de linhas. Já Rui veio de lá e publicou edital para licitar a concessão do sistema metropolitano, prevendo carro com ar-condiciona, GPS, WiFi.

Pauta – O que está pendente hoje é a discussão da redistribuição da tarifa, que definirá um valor ‘justo’, e a desoneração/isenção do ICMS sobre o combustível dos ônibus.

– Esperamos que destrave a pauta hoje. A ideia do gesto da Prefeitura foi essa – diz o secretário de Transporte, Fábio Motta.

Instituto Brasil x Caetano

A bruxa está solta para o lado do ex-prefeito de Camaçari e deputado federal, o petista Luiz Caetano. Após ser condenado semana passada por improbidade administrativa na Justica Federal, seu nome agora reaparece vinculado à Oscip Instituto Brasil – cujos convênios suspeitos pautaram boa parte da campanha de 2014 entre Rui e Souto.

Indisponibilidade – O MP entrou com Ação Civil de Improbidade Administrativa contra Caetano na 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, no dia 10 de julho desse ano, pedindo que se decrete em caráter liminar a indisponibilidade de bens de Caetano e do Instituto Brasil no valor de R$ 737 mil.

Pede ainda que sejam condenados por improbidade. O promotor que assina a ação é Geraldo Agrelli Lôbo.

Auditoria – O caso teve início com auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios, que já comprovou que houve irregularidade no convênio do Instituto Brasil com o município de Camaçari. O TCM, na ocasião, mandou o caso para o Ministério Público Estadual.

O MP instaurou inquérito em agosto de 2012 pra apurar as denúncias devido a convênios no valor global de R$ 1,594 milhão entre a Prefeitura e o Instituto em 2005, quando Caetano era prefeito.

Sobrepreço – O objeto era a execução de ações conjuntas para elaboração de projetos urbanísticos, sociais e arquitetônicos de infraestrutura e engenharia para reforma de 20 escolas municipais.

Constatou-se que somente 12 escolas foram reformadas. Entre não execução de obras, sobrepreço e pagamentos indevidos, o MPE chegou a um prejuízo de R$ 737 mil causados à prefeitura. E é justamente esse valor que pede que seja ressarcido aos cofres públicos.

