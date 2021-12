A ponte vai indo. Com os chineses na ponta

Os chineses da CCRC, empresa que está interessada em tocar o projeto da ponte Salvador-Itaparica, vão desembarcar em Salvador este mês para a sexta rodada de negociações. E, tudo indica, bater o martelo.

Segundo João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, que coordena as negociações, está tudo “indo bem”.

Pelo acertado, o modelo da parceria será uma Sociedade de Propostas Especiais (SPE).

Segundo o já definido, será criada uma empresa, a Bahia Invest, com 25% do governo baiano e 75% dos chineses. Para tudo ficar certinho, só falta o governo federal topar federalizar parte do projeto, que inclui as estradas do Sistema Viário do Oeste (SVO).

A pretensão de Rui Costa é deflagrar o processo de construção no governo dele.

Conexão viária — O orçamento da ponte e afins é de R$ 7,5 bilhões. O projeto interconecta as BRs 101 e 116 com a ilha.

Amigo e barato

A disposição de ACM Neto de acabar o gabinete do vice e colocar Bruno Reis, o novo vice, ao lado dele, vai muito além do reforço a confiança de amigo. É também uma baita economia.

A atual vice, Célia Sacramento, tinha ao lado, antes de romper, 60 prestadores de serviço e mais 25 policiais da PM.

A aliança saiu cara.

Pedida inicial — Aliás, no entorno de Neto comenta-se que, logo nos primeiros dias de governo, Célia ditou a pedida:

— Quero 30 policiais no meu gabinete.

O pessoal da Casa Militar chiou:

— Mas o que é isso? Nem o gabinete do prefeito tem isso.

Levou 25. “Nunca vai se confiar apenas na palavra de um criminoso” Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, no VI Encontro Nacional de Juízes Estaduais (Enaje), em Porto Seguro, ao falar que as delações exigem a apresentação de provas “Talvez fosse o caso de começar a examinar a hipótese do voto facultativo. Quer votar, vota. Não quer, não vota” Michel Temer, defendendo o fim da obrigatoriedade do voto em entrevista à jornalista Mariana Godoy, da Rede TV Capitão do mato

Fernando Holiday – o negro que se elegeu vereador em São Paulo pelo DEM, dizendo que quer acabar a política de cotas e defendendo o fim do feriado da Consciência Negra (em Salvador não é, mas na capital paulista é), em nome de combater o vitimismo para que ‘qualquer pessoa, independente de raça, possa alcançar o sucesso sem precisar das “migalhas do Estado” – está sendo visto pelo movimento negro baiano como um capitão do mato. Capitão do mato era pau mandado dos escravocratas para caçar escravos fugitivos. Conquista — Na opinião dos militantes daqui, a política de cotas é um instrumento de reparação para as populações negra, de índios e pobres em geral, que não têm as mesmas oportunidades na formação. De fato, a meritocracia, ou o acesso pelo mérito, seria plausível se as oportunidades fossem iguais.

Epigrama da mentira

Político brasileiro de qualquer naipe (presidente, governador ou prefeito) tem mania de prometer o que não cumpre. Aliás, antes mesmo da campanha, é obrigado a apresentar um ‘programa de governo’ que quase sempre é um ritual burocrático.

Só para lembrar, Paulo Maluf diz que ‘quem diz que não mente, já está mentindo’. Em homenagem aos nossos mentirosos Antonio Lins mandou o epigrama:

Porque se lhe aumente a fama,

Quem ao poder vai subir Divulga sempre um programa Que não pretende cumprir. POUCAS & BOAS O médico Orlando Dantas, ex-prefeito de Catu, figura afável e amiga, comoveu a cidade: partiu para o outro lado. Foi sepultado ontem, após velório na Igreja Adventista, onde congregava. POLÍTICA COM VATAPÁ Os tifos Conta Ruy Spínola, radialista, que o tio, o deputado Orlando Spínola, e o deputado Clemenceau Teixeira, ambos médicos, carlistas e amigos, se separaram no governo Roberto Santos. Clemenceau ficou com Roberto e Orlando na oposição. Lá um dia, debate na Assembleia, Orlando vai e faz um discurso batendo na Secretaria de Saúde. Clemenceau reagiu: — Deputado Orlando Spínola, o senhor está por fora. Vou provar que V. Excia não entende mais nada de medicina. Vou lhe fazer uma pergunta infantil, deputado: quais são os tipos de tifo existentes? — Realmente a sua pergunta deputado é tão infantil que deveria ser dirigida a uma criança do jardim de infância. Os tipos de tifo são tifo A, tifo B, tifo C e tifo D. O plenário quase desaba na gargalhada.

