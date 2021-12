A pior das notícias, a saúde desce a ladeira

A Globo divulgou ontem a pior das notícias, embora uma tragédia prevista: a crise econômica (leia-se corte nos gastos com saúde) bateu nos hospitais. E os médicos estão dizendo sem meias-palavras que a falta de remédios essenciais está matando gente.

E a projeção para 2016 não é boa. O dinheiro previsto para 2016 acaba em outubro.

Ontem, dez governadores foram ao novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, com um pedido de socorro. Querem cobrar dos planos de saúde ressarcimento pelo uso da rede pública por usuários do sistema privado. Luiz Pezão (PMDB), do Rio, diz que o governo federal já faz isso. Ele quer que os estados e municípios também o façam.

Ora, o próprio Pezão afirma que nestes tempos de crise o problema se agravou porque muita gente está em dificuldade para pagar os planos e correu para o sistema público (que já vive em crise crônica). E é verdade.

Mas, seja como for, o resultado promete ser arrasador. Essa ciranda é filme velho.

O povo morre (literalmente) no fim.

Fim do túnel — Só para lembrar: crises acendem o pavio para valer quando provocam dores profundas nos lares.

Estamos a caminho, tudo indica.

No ferry

E por falar em crise, o movimento de fim de ano no ferryboat pode ser um bom termômetro. A Internacional Marítima, a empresa que opera o sistema, só avalia o ciclo completo, Natal e Ano Novo, por isso os números de 2015 não estão fechados.

Mas trabalha com a expectativa de transportar 20% a mais de passageiros e menos carros.

Ano passado, transportou 90.513 veículos e 535.940 passageiros, entre 18 de dezembro e 5 de janeiro. Este ano espera transportar 83 mil carros.

"É lamentável que ele continue presidente da Câmara. Espero que, se não for afastado, seja de lá retirado. Isso é vergonhoso para nosso país"

ACM Neto, no programa 'Que venha o povo', da TV Aratu, falando sobre Eduardo Cunha.

Milton vive

O lançamento do livro Milton Santos, uma biografia, do jornalista Fernando Conceição, sobre a vida do famoso geógrafo baiano, virou um auê ontem no Sindicato dos Bancários, onde o evento aconteceu.

Ele levou apenas 170 exemplares e não chegou para quem quis. Teve que ir buscar mais. A obra foi bancada pela Petrobras com tiragem de cinco mil exemplares para distribuição nacional gratuita.

Joia rara

Nestes tempos de corrupção em larga escala em que os políticos quase sempre só produzem notícias que arrepiam o sentimento popular, o presidente da Câmara de Salvador, Paulo Câmara (PSDB), produz uma boa: devolveu ontem aos cofres da prefeitura R$ 15 milhões.

Com um orçamento anual de R$ 181 milhões, isso equivale a quase 9%.

Pela quantia, se não é caso único, é uma raridade. E, pelo ato, exemplo a ser seguido.

No pregão, a diferença — Paulo Câmara, que na semana passada foi elogiado pelo TCM pela retidão das contas, diz que tomou uma série de medidas para conter gastos, mas o peso maior foi a adoção do pregão eletrônico, pelo qual, via internet, as compras podem ser feitas em qualquer parte do Brasil, rigorosamente para quem der o menor preço.

- Só com o pregão eletrônico nós poupamos R$ 9 milhões. Foi uma das decisões mais acertadas que tomamos.

É outro exemplo a ser seguido.

Limpeza geral

Vai completar o segundo aniversário da ordem que líderes do tráfico, ou 'a turma da boca', como dizem lá, deram no Coroado (nas cercanias de Pau da Lima) para ninguém mais jogar lixo fora dos locais determinados pela Limpurb.

Lá, todo mundo se 'educou' num piscar. Se o tráfico fizesse isso em todos os bairros Salvador seria a cidade mais limpa do mundo.

POUCAS & BOAS

A Ufba recorreu contra a decisão do Inep de proibir o curso de ciências biológicas de receber novos alunos. Diz que a decisão é fruto de um erro. Na última avaliação do Enade de biologia, realizada no primeiro semestre do ano passado, alunos de antropologia foram inscritos como se fossem de biologia.

Lembra que o problema foi detectado em outubro de 2015 e a Ufba protocolou recurso em 22 de novembro, solicitando a revisão da avaliação equivocada. Não obteve resposta e está fazendo novo pedido.

Manolo Garrido está deixando a presidência da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (dia 1º passa o cargo a Glicério Lemos), com o setor em alta: a taxa de ocupação em Salvador para o Réveillon está em 90% e pode chegar a 93%.

Segundo levantamento da Abih-BA, nos 31 maiores hotéis de Salvador, a maior ocupação é no trecho Ondina-Rio Vermelho (98%), seguido por Barra (90%), Pituba e Itapuã-Aeroporto (87%) e Campo Grande-Vitória (83%).

A Assembleia aprovou projeto do deputado Hildécio Meirelles (PMDB) que assegura aos usuários de água o direito a aquisição e instalação do eliminador de ar. Diz que assim o preço fica justo.

adblock ativo