A pergunta que fica: e Temer aguenta essa?

Muito se disse, e todos acreditaram, que a Odebrecht protagonizaria as delações do fim do mundo. Temer foi citado, acusado de ter agenciado R$ 40 milhões para o PMDB. Candidamente, ele botou panos quentes, dizendo algo tipo "vamos em frente'.

Qual o quê. Justo agora, quando o país dava sinais, ainda que tímidos e aos trancos e barrancos, de recuperação e as atenções convergiam para Lula com o triplex, vem essa da JBS com efeito bombástico.

Não é pouca coisa. Nas delações não é alguém falando. Aí é o próprio presidente da República gravado, avalizando a compra do silêncio de Eduardo Cunha, o artífice da queda de Dilma, hoje preso.

Mais ainda, a JBS confirma que em plena Lava Jato o jogo corrupto continua. E envolvendo o próprio presidente, de lambuja sepultando de vez a moral de Aécio Neves.

E o procurador da República, Rodrigo Janot, que antes disse não poder fazer nada contra Temer no caso da Odebrecht? Agora foi ilícito confesso em pleno mandato.

Ficou difícil para Temer. E para o Brasil.

Rui lá —Temer estava numa reunião com os governadores quando a notícia estourou. Nenhum soube o que estava acontecendo, apenas que a reunião acabou rápido. Na saída, informado, Rui Costa comentou:

— Mais um episódio para atrapalhar a agenda positiva do país.

Arthur e o Chicão

O deputado Zó (PCdoB), que é de Juazeiro, festejava na Assembleia o fato de sua terra viver ontem um dia especialíssimo:

— O pianista Arthur Moreira Lima fará um concerto de piano à beira do rio São Francisco. Enquanto tem rio.

Ou seja, do jeito que a coisa vai, o Velho Chico passa e Arthur fica.

Não que o Luciano não mereça ser enredo, ele tem sua história, mas eu quero muito ter um título Não que o Luciano não mereça ser enredo, ele tem sua história, mas eu quero muito ter um título

O governo é a casa grande e nós, os municípios, a senzala pobre, negra, esquecida O governo é a casa grande e nós, os municípios, a senzala pobre, negra, esquecida

Crédito liberado

Joaquim Neto (DEM), prefeito de Alagoinhas, assinou ontem o empréstimo de US$ 11,5 milhões, ou R$ 38 milhões, junto à Cooperação Andina de Fomento (CAF).

O caso é uma novela. Começou lá com o ex-prefeito Paulo Cézar e agora se materializa com os créditos da ingerência do deputado Paulo Azi (DEM) junto ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. No fim do mês, uma equipe da CAF baixa em Alagoinhas.

Crédito travado

Em caso de tais empréstimos, o município ou estado toma, mas quem avaliza é a União. Esta semana João Leão, secretário do Planejamento, estava em Brasília tentando destravar as demandas baianas represadas.

A Bahia tem capacidade de endividamento de R$ 4,5 bilhões. E não sai nada.

Reação no mercado

O comando da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) festeja a pequena, mas positiva, reação do mercado, via a alta dos empregos formais. Diz que é bastante positiva.

Na Bahia, foram 7.192 novos postos de trabalho formais, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

PorÉm, todavia... — Alguns segmentos da indústria mostraram cenário promissor, mas os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, sugerem que ainda há um longo caminho até a volta da normalidade.

Na Bahia, o setor que mais empregou foi o de serviços, com 17.016 contratações contra 14.695 demissões, seguido do agropecuário, com 7.580 contratações e 4.181 demissões. A indústria também foi positiva, 5.385 contra 4.196 e o pior foi a construção civil, 5.684 contra 6.187.

POUCAS & BOAS

* O deputado Davidson Magalhães (PCdoB) comanda dia 24 na Câmara, em Brasília, audiência pública para discutir o destino da Ceplac, que está ameaçada de extinção. A grande maioria dos baianos é a favor. E o governo, nem tchum.

* A Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) vai marcar a passagem do Dia da Indústria, quinta da próxima semana (18h) com um coquetel temperado pelo lançamento do livro A indústria na Bahia e da Agenda Legislativa da Indústria 2017.

* A entrega da Medalha Thomé de Souza a Bruno Reis (PMDB), vice de ACM Neto, hoje (18h) na Câmara, promete reunir toda a nata dos aliados de Neto. Aliás, o autor da homenagem é o presidente da Câmara, Leo Prates (DEM), um netista.

Colaborou: Patrícia França

adblock ativo