A nova era com Temer: no jogo, só pecadores

Posto que o impeachment de Dilma é favas contadas, não é que Michel Temer inaugura um fato novo no jogo político pátrio?

Explicando: a história recente do Brasil é marcada por dois biombos maniqueístas entre o bem e o mal no trato da coisa pública, ambos cunhados pela esquerda, ressalte-se.

Na ditadura o biombo era bem explícito. Quem era a favor do governo, demonizado; quem era contra, santificado. A ditadura caiu, a sociedade civil assumiu o poder, e viu-se que os santos não eram tão santos assim e nem os diabos tão diabólicos.

Instalada a democracia, o festival de desonestidades encruado do jogo político teve como santo salvador o PT, com o novo biombo, a vestal da pureza contra os malditos surrupiadores do dinheiro público.

O PT tomou o poder, deu no que deu. A Lava Jato botando os outros escândalos no chinelo e melando todo mundo.

Temer chega ao poder pela porta do lado e o PT até tenta carimbá-lo como destruidor das conquistas sociais, criando um novo biombo, mas o povo nem tchum. A moral na política naufragou no petrolão.

Em suma, só restaram demônios.

Embalo turístico

José Alves, o novo secretário de Turismo do estado, começou a imprimir sua marca. Ele diz que vai conversar com todos os segmentos para construir um projeto para 30 anos, além de resolver as demandas imediatas, e ontem esteve na Câmara de Turismo da Fecomércio para se dizer disposto a trabalhar em parceria com o setor privado.

Avani Duran, coordenadora da Câmara, diz que 'o apoio é incondicional'. E Glicério Lemos, da Abih-BA, diz que a entidade aposta no êxito das iniciativas conjuntas.



"Finalizo pedindo desculpas à senhora presidente. Não por ter feito o que fiz, mas por eu ter lhe causado sofrimento"

Janaína Paschoal, advogada, autora de um dos pedidos do impeachment de Dilma, que chorou ao se desculpar.

"Tenho homéricas divergências com Fernando Henrique por razões de maconha"

Magno Malta, senador do PP do Espírito Santo, discursando ontem no Senado, ao dizer que os programas do PT já tinham base com Fernando Henrique Cardoso.

Pó branco

No embalo do impeachment, o deputado baiano Antônio Imbassahy (PSDB) entrou no olho do furacão por uma dessas que as redes sociais, com o seu festival de lixo, conseguem produzir.

Ele estava anteontem no Senado atrás dos senadores Aloísio Nunes e Aécio Neves quando Dilma falava, sacudindo um saquinho. Alguém postou a imagem dizendo que tinha algum senador com cocaína em plenário. Imbassahy ficou irritadíssimo.

Ameaças — Aliás, por serem favoráveis ao impeachment, ele e Aécio receberam, também pelas redes sociais, ameaças de morte.

Por ser contra, o senador baiano Otto Alencar também recebeu ameaças.

Talvez isto sirva para abrir o debate no Brasil sobre a responsabilização autoral nas redes sociais, como nas outras mídias.

Cultura em festa

A Câmara de Salvador aprovou ontem por unanimidade o projeto que institui o programa Viva a Cultura, ou Lei de Incentivo à Cultura na capital. O mundo artístico entrou em festa, e com bons motivos.

O projeto prevê renúncia fiscal de ICMS e IPTU de R$ 60 milhões ao longo de 10 anos, o que dá R$ 6 milhões por ano.

Na real, a nova lei, com o número 166/2016, revoga outra, a 6.800/2005, que estava inativa desde 2010.

Fala Guerreiro — Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos, diz que o incentivo é mais abrangente, menos burocrático e mais eficiente:

- É uma vitória da classe artística.

POUCAS & BOAS

* Rui Costa vai estar hoje a partir das 11h no Manhattan (Pituba) recebendo os candidatos a prefeito e vereador do PSL, o partido comandado na Bahia por Marcelo Nilo, presidente da Assembleia. É só para sessões de fotos, como ele já vem fazendo com outras agremiações aliadas. Em tempo de dinheiro pouco, é só o que se dá.

* O deputado João Bacelar (PTN) apresentou projeto de emenda constitucional (PEC) que impõe limites para o foro privilegiado de que algumas autoridades, inclusos deputados, gozam. Curioso: se for aprovado, ele próprio, processado por problemas quando era secretário da Educação em Salvador, cairá na Justiça Comum.

* A Coleção de Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento, um conjunto de seis volumes que levaram 10 anos para ser organizados por 37 profissionais (patrocínio da Petrobras), está à venda. Quem desembolsar R$ 300 leva.

Colaborou: Rita Conrado

