A influência federal no cenário baiano

Sempre se disse que historicamente as tendências das disputas federais acabam contaminando as estaduais. Por essa linha, em 2006, Lula presidente da república foi o grande cabo eleitoral da vitória de Jaques Wagner no primeiro turno na Bahia contra Paulo Souto, então um governador bem avaliado, só para citar um exemplo cabal.

O ano 2014 parece estar sendo diferente. Em São Paulo, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), que apoia Aécio, tem 55% das intenções de voto, mas na corrida presidencial é Marina quem está na frente, com 33%.

Na Bahia, a situação é parecida, pelo menos até agora. Dilma está na frente, mas Paulo Souto, também. A grande aposta dos governistas é a de que os apoios de Lula e Dilma iriam alavancar Rui Costa. Até agora, as pesquisas não demonstraram isso.

Pode ser que o cenário mude, mas num ponto a questão federal terá influência decisiva na Bahia. Com um segundo turno entre Dilma e Marina e, na Bahia, com uma vitória de Paulo Souto ou um segundo turno entre este e Rui Costa, Lídice da Mata, que é tida e havida como 'aliada natural' do PT, ficaria como, já que o caminho natural de tucanos e democratas é fechar com Marina?

Que lá vai bulir cá é certo como sem dúvida. A questão é quando e como.

Foco baiano -Jan Piotrowski, o correspondente do jornal inglês The Economist no Brasil (morando em São Paulo), desembarca em Salvador esta semana para fazer matéria sobre a sucessão presidencial.

Está interessado na Bahia em particular por ser um estado que apoia Dilma, mas, no plano local, a oposição lidera.

Ordem unida- ACM Neto e seus aliados afinaram o discurso para enfrentar a 'marinagem' que sacode a campanha eleitoral: está com Aécio e acredita numa virada.

No tiroteio de bastidores se disse até que Neto teria sido sondado para apoiar Dilma. Ele nega categoricamente.

A outra mulher -O discurso pró-Aécio está amolado, mas vez ou outra alguém da orquestra muda de tom. Sábado, num comício em Gandu, Joaci Góes, o candidato a vice de Paulo Souto, disparou:

- Pode até ser que uma mulher ganhe (a presidência), mas não será esta que está aí!

Campanha difícil

Contra por convicção à doação de empresas e empresários a campanhas eleitorais, Renata Mallet, candidata ao governo do PSTU, diz que toca a campanha com muita dificuldade:

- Deixamos de ir a muitas cidades, inclusive as grandes, por falta de recursos. Contamos apenas com os movimentos sociais que nos apoiam para suprir as ausências.

Recesso branco

Com quatro candidatos a deputado federal e 12 a estadual, a Câmara de Salvador adotou o modelo da Câmara dos Deputados e da Assembleia: entrou em recesso branco, aquele em que todo mundo finge que está funcionando, ninguém pisa lá e nem reclama.

O presidente da Câmara, Paulo Câmara (PSDB), admite a parada, mas pondera:

- Não temos nenhum projeto de grande importância na pauta.

Chiada turística

Sílvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), deflagrou campanha junto aos candidatos para fazer voltar o horário de verão na Bahia.

Diz que o desencontro entre os horários no sul do país e conturba o turismo.

Sempre a Embasa

Depois de ACM Neto em Salvador e Zé Ronaldo em Feira de Santana, o prefeito de Santo Estêvão, Orlando Santiago (PSD), passou a engrossar o coro dos descontentes com a Embasa. A razão é a mesma: a prefeitura acaba de fazer a pavimentação asfáltica, vem a equipe da empresa de água e destrói a obra para fazer uma intervenção qualquer.

Santiago diz que o problema é rotineiro.

Veto a cubana

Uma cidadã, portadora de diabetes, foi ontem à tarde à Farmácia São Paulo na Avenida Manoel Dias da Silva pegar medicamento prescrito pelo médico.

A receita foi recusada. A médica Mariela E. Lucero, que a prescreveu em Valença, é cubana, não tem registro no Cremeb.

No lugar do Cremeb há o código: RCM-Da - 290-0004. Aqui, nada vale ou vale pouco.

Padrão Bahia

A requalificação da Barra, a joia da coroa da administração de ACM Neto, embora tenha a pretensão de ser um oásis de primeiro mundo num país de terceiro, já começou a ser contaminado pelo vandalismo.

Os vasos colocados ao longo da rua para serem depositário de flores, na altura do Porto da Barra, foram arrancados.

Noutras palavras, por lá já se sentiu a presença do padrão Bahia.

POUCAS & BOAS

Em mais uma rodada de blitzes em Salvador, o TRE apreendeu 1.119 placas irregulares de campanha eleitoral. Desde que começou a fiscalização, em julho, até agora, já foram apreendidas 4.115 placas. O número seria bem maior se os fiscais fossem ao interior, onde os muros também entram na festa.

O professor Yúri Carneiro Coelho, da Ufba, lança sábado (11h) no II Fórum de Ciências Penais, no Hotel Pestana, o livro Curso de Direito Penal Didático: Volume Único. Yúri, que é doutor em direito, diz que a obra pretende contribuir para profissionais e alunos.

Se vivo fosse, ACM completaria 87 anos depois de amanhã. A família encomendou missa no Santuário de Irmã Dulce (Largo de Roma, às 9h).

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado e o Inema promovem amanhã (8h30) no auditório da Ceplac, em Ilhéus, o lançamento do Programa de Manejo da Cabruca. A iniciativa cria uma nova situação para os proprietários de terras na região cacaueira.

Colaborou: Biaggio Talento

