A impopularidade de Temer anima petistas

A pesquisa CNI-Ibope ontem divulgada mostrando que 79% dos brasileiros desaprovam a forma de Michel Temer governar não causa espanto. Popularidade ele nunca teve, assumiu o governo entrando pela porta do lado num momento de crise, e adotou uma série de iniciativas impopulares, como a reforma da Previdência, não poderia mesmo produzir algo melhor.

Petistas admitem que o fato de ele ter 'dado o golpe' em Dilma teve o seu lado positivo. Um deles foi melar o PSDB, que pretendia ser governo, mas deixando o desgaste para Temer (bônus sem ônus). A outra foi resgatar a motivação da esquerda para ir às ruas protestar, como ontem, contra a reforma da Previdência, o que antes hibernava.

A torcida agora é Lula candidato. Muito ajudaria Rui Costa. A rejeição maior de Temer é no Nordeste, com 67%.

Último suspiro

Embora tenha chovido, o número de municípios baianos oficialmente em estado de emergência cresceu: mais 106 foram agregados aos 208 já reconhecidos, totalizando 314.

O deputado Fábio Souto (DEM) diz que a Assembleia tem tido a maturidade de tratar o assunto suprapartidariamente e queixa-se de que a Conab até agora não deu os subsídios para a compra do milho:

– O milho para alimentar o gado é o último suspiro do criador. Não há mais nada.

Baianos lá

Levantamento do site Congresso em Foco mostra que hoje, antes das delações da Odebrecht, cinco deputados federais baianos têm processos em andamento no STF: Arthur Maia (PPS), um; Luiz Caetano (PT), três; João Carlos Bacelar (PR), quatro; Mário Negromonte Jr. (PP), dois; e Paulo Magalhães (PSD), um.

A expectativa: a lista vai engordar.

Se desculpa ou perdoa um menino traquino que faz uma travessura, não um criminoso violento, covarde e traiçoeiro

A hora da graviola

Wenceslau Guimarães, no baixo sul, entre Teolândia e Gandu, está correndo atrás do seu bem maior, a graviola.

O prefeito Carlos Alberto Santos (PRB), o Kaká, diz estar articulando a organização dos produtores em cooperativa, a forma mais eficaz de agregar valores:

– Nós temos mais de três mil hectares plantados, a grande maioria, de pequenas propriedades. O quilo da polpa para o produtor é R$ 3. Tem fruto que dá até 15 quilos. Remunera. A gente precisa é organização.

Contra o câncer — No rastro da agregação de valores está a produção de sementes moídas in natura e do chá das folhas, que, segundo alguns naturebas, têm sido muito eficazes contra alguns tipos de câncer, fato que elevou a importância da graviola.

União baiana

A Bahia deu um passo adiante para moralizar o Brasil. Depois de Marcelo Odebrecht ter dito que todos os políticos trabalham com o caixa-dois, e quem disser que não estará mentindo, os políticos de todos os partidos vão se reunir para se antecipar: vão contar ao procurador da República Rodrigo Janot tudo o que sabem, quem recebeu, quanto, como e qual foi o destino do dinheiro, inclusive os que botaram no bolso.

Eles dizem que como o Brasil começou aqui, o novo Brasil, o da moral resgatada, também deve partir da terra mater.

Você acreditou? É 1º de abril.

POUCAS & BOAS

Marcada para 15 de abril, a licitação para a construção da Barragem do Catolé, em Vitória da Conquista, foi adiada pela Embasa sem definição de nova data. O governo federal liberou R$ 141 milhões, e o estado complementa. A obra é tida como a salvação para o abastecimento de água em Conquista.

POLÍTICA COM VATAPÁ

João Nô

Essa quem conta é Sebastião Nery.

João Nô, carioca que adotou a Bahia por ter ingressado na PM num tempo em que no sertão a lei e o cangaço disputavam poder, resolveu disputar a prefeitura de Nossa Senhora da Glória, região de Paulo Afonso (depois seria deputado estadual, de 1951 a 1955).

Perdeu por poucos votos. Gasolina, um dos integrantes do bando de Lampião que remanescia lá, mandou chamá-lo no esconderijo em que vivia:

– Tenente, se o primeiro morrer, o segundo toma posse?

– Não. Tem nova eleição.

– Então ele não vai morrer.

