A gafe do presidente da Ford em Camaçari

O presidente da Ford para a América do Sul, Steven Armstrong, mostrou ontem no lançamento do Programa Ford de Educação para Jovens que ainda não conhece bem Camaçari. Ao discursar, ele estrilou:

- Temos orgulho de ter iniciado o processo produtivo que tornou Camaçari um polo industrial.

Antes da Ford já existia o Polo Petroquímico.

A fala causou certa estranheza, mas passou. Lá, a preocupação mesmo é com a possibilidade de demissões.

Vai dar Zé

O próximo prefeito de Feira de Santana será fatalmente um Zé. Resta saber qual deles.

O prefeito Zé Ronaldo (DEM) é candidato à reeleição e lidera as pesquisas; Zé Neto (PT) é o principal adversário; e ontem o deputado Zé de Arimatéia (PRB) decretou:

- O presidente nacional do meu partido, Marcos Pereira, disse que nas grandes cidades teremos que ter candidato e eu não tenho como fugir disso.

Melado - O deputado Fernando Torres (PSD), que ensaia a candidatura e chegou a dizer 'chega de Zé', se melou todo.

Teria dito que tem R$ 300 mil do fundo partidário para dar a cada vereador que o seguir. Três vereadores confirmaram a proposta, mas ele nega. Diz que foi brincadeira que alguns deturparam.

Enigma conquistense

O governo vai reunir o conselho político, formado pelos partidos da base aliada, para tentar botar panos quentes em algumas brigas entre amigos pela Bahia afora.

Uma delas é em Vitória da Conquista. Lá, o deputado Herzém Gusmão (PMDB) lidera as pesquisas, seguido de perto pelo também deputado Zé Raimundo (PT).

O problema: o prefeito Guilherme Menezes (PT) não quer saber de Zé Raimundo.

Herzém não faz segredo que com Zé Raimundo fora do páreo é mais fácil.

Até o fim - Tradicional aliado do PT em Conquista, o PCdoB vai ter candidato este ano. O deputado Fabrício Falcão diz estar decidido a levar o projeto até o fim.

- Este ano, não recuo de jeito nenhum.





'Ele, com o cinismo que lhe é peculiar, debocha das instituições do país quando adota essa postura de se reafirmar no cargo o tempo todo. Se ele pensa que irá continuar no cargo, está errado. É uma questão de tempo'

Jarbas Vasconcelos, ex-governador de Pernambuco e deputado federal do PMDB

Herança maldita

Principal corredor de tráfego das obras do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, a estrada que liga a BA-001 a Salinas da Margarida acabou. Dizia-se no auge dos trabalhos que logo ela seria reconstruída.

Resultado: o Enseada parou no rastro da Lava Jato, a comunidade viu o desemprego se alastrar e boa parte do comércio quebrar, e de lambuja herdou a estrada esbagaçada.

Moradores de Pirajuia, Mutá e Cações, povoados de Jaguaripe que ficam ao longo da rodovia, perderam a paciência. Vão travar a estrada hoje. Dizem que não aguentam mais.

Pé firme

Ricardo Alban, presidente da Fieb, voltou a bater o pé com firmeza: a volta da CPMF não é uma medida adequada para resolver o problema de caixa do governo federal. Ele acha que outro imposto numa cadeia produtiva em crise não é uma solução razoável.

- A economia precisa de fôlego, de estímulo a produção e não ampliar a carga tributária. Sabemos que estamos em uma crise e que toda crise tem um ciclo. O que nós não conseguimos enxergar é a curva deste ciclo.

Fórmula Neto

ACM Neto se queixa da queda de arrecadação e faz coro com os colegas prefeitos sobre as dificuldades das prefeituras, mas, ao contrário da grande maioria, no fim do ano, dá sinais positivos.

Vai pagar a folha dia 28 e já tem o 13º garantido. Aliás, servidor de Salvador recebe metade do 13º no aniversário.

Por que não ensina a fórmula?

Shrek

O vereador Eliel Sousa, que assumiu o mandato com a eleição de Marcel Moraes a deputado estadual, desembarcou anteontem no Abaeté para gravar para o programa televisivo do partido dele, o PV. Fez a festa da garotada, que começou a gritar.

- Oi, Shrek, oi, Shrek!

Shrek é o personagem do desenho, o ogro que é marido de Fiona.

Gás no mercado

O Conselho de Petróleo, Gás e Naval (CPGN) da Fieb promove sexta (14h) o seminário Impactos Econômicos do Desenvolvimento da Exploração e Produção de Gás Natural na Bahia, que vai discutir uma situação tão interessante quanto estratégica.

Em terra, a Bahia hoje extrai dois milhões de metros cúbicos de 21 campos no Recôncavo e seis na bacia de Tucano. A produção pode pular para 15,6 milhões até 2050 se forem investidos US$ 9,1 bilhões (R$ 35,49 bilhões na cotação de hoje) nos próximos 35 anos.

Empregos -Tais investimentos abririam as chances de incrementar algo em torno de dois mil empregos por ano.

O seminário pretende mostrar aos investidores a oportunidades do negoção aí.

Quem tem bala na agulha (e haja bala) é só encarar. Tem futuro.

POUCAS & BOAS

O chefe do serviço de mastologia do Instituto Nacional de Câncer (Inca), Eduardo Camargo Millen, desembarca em Salvador hoje, a convite do Hospital Português, para participar (20h) do I Simpósio de Atualização em Câncer de Mama. Vai falar para especialistas e estudantes sobre a novidades na área.

Se o HP chama especialistas para cá, também manda para fora. O Dr. Helton Estrela Ramos, PhD em endocrinologia e especialista do serviço de endocrinologia e metabologia do Hospital Português, fará duas palestras no Congresso Mundial de Tireoide (ITC), que se realiza até sexta em Orlando, nos EUA.

O PR Mulher estadual e o PR Mulher/Camaçari realizam sexta a campanha de filiação A Bahia precisa de sua força. Filie-se, no espaço Seven, em Camaçari (19h30). O presidente na Bahia, deputado federal João Bacelar, está trazendo como estrela da festa o colega Tiririca (SP).

O Parque Social lança amanhã (16h) o Programa Comunidade Empreende - Pelourinho, no Museu Eugênio Teixeira Leal (Pelô), que pretende estimular o empreendedorismo social. O artista Kiko Silva também fará exposição fotográfica.

Colaborou: Joyce de Sousa

