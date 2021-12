A enrascada brasileira no rastro da Lava Jato

Diz Jaques Wagner, agora ministro da Defesa, que o cenário político de 2018 está umbilicalmente ligado à situação econômica. Caso torne-se positivo (ao contrário de hoje), melhor para o PT. Se não, não.

A lógica é objetiva. O que levanta ou derruba governo é a economia, mas no caso brasileiro, há outro ingrediente, o da corrupção, o que torna difícil uma virada.

Se a economia vai de mal a pior, com inflação, desemprego crescente, grandes empresas como a Odebrecht e a OAS travadas ou feridas de morte, o mundo empresarial perplexo clamando por uma saída sem saber qual, o campo político está imbricado até a alma na Lava Jato, ou apodrecendo na sujeira ou se nutrindo da carniça.

Com a Lava Jato chegando cada vez mais perto do Planalto, o governo até tenta arbitrar a economia, seu papel, mas está emparedado (leia-se melado) no escândalo que é fator determinante na crise. E no meio do tiroteio surge o senador Agripino Maia (RS) falando no impeachment de Dilma.

Pobre de nós. É a velha história, tão decantada na ciência política, da mensagem e do mensageiro. A mensagem do resgate da moralidade (e por tabela da gestão) é perfeita, mas o mensageiro é pífio.

Em miúdos: para adubar o desalento, muitos dos que apregoam moral, não tem.

Cuia na mão

Enquanto em Salvador chove sem parar, o sertão continua morrendo de sede. Num périplo por Brasília, o deputado Eduardo Salles tenta arrancar R$ 51 milhões para bancar a instalação dos flutuantes que permitirão os irrigantes do São Francisco usar o volume morto da Barragem de Sobradinho:

- A Codevasf está sem dinheiro.

Rodando a área

Tem político de alto coturno na vida baiana conversando com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, sobre a possibilidade de ingressar na sigla. Precisamente, dois.

Se acontecer, a briga entre o presidente do partido na Bahia, o deputado Félix Mendonça Júnior, e o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, irá pelo ralo.

A hierarquia das filiações seria bem maior dos a das confusões.

'Eu acredito que há um pouco de preconceito sexual. Sou descrita como uma mulher dura e forte que coloca o nariz em tudo, e eu estou [me dizem] cercada por homens muito bonitos'

Dilma, em entrevista ao jornal "The Washington Post" na qual diz que gosta de ser a mulher controlar tudo no seu governo, mas se fosse um homem o presidente, a questão do gênero não seria levantada a todo instante.

Multaria oficial

Prefeitos baianos que circulam pelo Centro Administrativo da Bahia estão divididos com o colega ACM Neto: alguns se dizem estupefatos por terem sido multados por andarem lá a 60 km por hora e outros, mesmo surpresos, falam que aprenderam a lição e vão aplicar nos seus municípios.

No CAB, a velocidade máxima é 50.

São dois absurdos em um: multa por andar a 60 por hora 6 da manhã no CAB é criminalizar o nada e a indústria da multa que faz escola.

Xô, rainha!

A pretensão da Rainha Sílvia, da Suécia, de construir junto com sócios brasileiros um resort de luxo em Barra dos Carvalho, Nilo Peçanha, está indo para o espaço. O projeto está emperrado há mais de sete anos e, na área, empresários culpam o governo, mas o secretário Eugênio Splenger (Meio Ambiente) diz que não é nada disso.

As terras em apreço, um bucólico pedaço litorâneo, está em litígio entre os proprietários e um movimento quilombola.

Já viu, não é? Tem tudo para não andar.

Axé Fasano

Após cinco anos brigando por uma licença, finalmente o Grupo Fasano vai instalar um condomínio de luxo em Trancoso, a área dos milionários de Porto Seguro.

O investimento é de R$ 150 milhões.

O Fasano estava travado por estar próximo do valorizadíssimo condomínio Terravista, o point baiano do golfe dos ricaços (onde a diária de uma casa chega a R$ 20 mil.

Os vizinhos, entre eles Ronaldo Fenômeno, não queriam incômodo por perto.

Parabéns - E por falar em Porto Seguro, a terra máter do Brasil completa hoje 124 anos como município, embora seja vila (instalada pelos portugueses) desde 1534.

O ponto alto da festa: a prefeita de lá, Cláudia Oliveira (PSD), que é de Itabuna, vai receber o título de Cidadã de Porto Seguro.

Fora de cena

Nos últimos 19 anos, como diretora do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, a instituição que cuida do caboclo e da cabocla do 2 de Julho, se jogou na organização do 2 de Julho, zelando e brigando para deixar os símbolos maiores da independência da Bahia nos trinques, arrumados e inteiros.

Falecida em maio deste ano, a festa 2015 ocorrerá sem ela. Na programação oficial, nem citada foi. Roubaram-lhe a glória.

POUCAS & BOAS

O deputado Jorge Solla (PT) apresentou projeto que torna obrigatório o alerta sonoro para o uso de cintos de segurança em veículos leves. Diz que a intenção é evitar casos como o do cantor Cristiano Araújo, que morreu quarta.

A Vaquejada de Serrinha abriu inscrições para o concurso de Rainha (uma moto zero), e Peão (R$ 2 mil) da festa, que este ano terá o Ministério Público no encalço. Os organizadores acreditam que até lá vai valer o projeto do deputado Eduardo Salles (PP), em tramitação, que regulamenta as vaquejadas baianas.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Fora de foco

Teófilo Sena, figura que amealhou popularidade com suas filosofadas em esquinas e butecos de Valença, auto-intitulado 'o candidato da cor morena' quando pleiteou um mandato de vereador, sem sucesso, encantava os que com ele conviveram pelas tiradas vezes folclóricas, vezes travestidas de históricas, sempre bem humoradas.

E eis que lá um dia uma comitiva de deputados da Assembleia, com o deputado Osvaldo Souza à frente, reuniu-se na Câmara para discutir problemas locais.

Falava-se sobre segurança pública, a polícia prende o bandido num dia, no outro a justiça solta, alguns criticando as condições da cela da cadeia, tão precárias que feriam os direitos humanos, quando Teófilo invadiu o ambiente:

- Pára, pára! A conversa está fora de foco. A questão não é de direitos humanos! É a escassez de humanos direitos!

