A enorme impaciência dos candidatos

Na última passagem por Salvador, o candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos, irritou-se com duas perguntas feitas por jornalistas.



Primeiro, quando questionado a respeito da presença de um tio dele na Hemobras, empresa federal, com participação do estado de Pernambuco, e depois, a respeito da convocação dele para depor como testemunha no caso do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa.



Deve ter ficado chateado por julgar que os esclarecimentos que já prestou eram suficientes.



A postura lembra a do senador Aécio Neves (PSDB), também candidato à presidência, em relação ao aeroporto na cidade de Claúdio (MG).



Ou a da presidente Dilma Rousseff (PT), quando teve que responder pela enésima vez a respeito da compra da Refinaria de Passadena, pela Petrobras.



Mudam só as legendas.



Esta impaciência é uma característica preocupante para quem almeja qualquer função pública; bastante preocupante se a função é a de presidente da República.



À imprensa cabe mesmo questionar, coisa que o cidadão comum nem sempre tem a oportunidade de fazer.



O eleitor saberá julgar se questões são ou não pertinentes.



Contas na mesa



Tem gente no alto comando oposicionista apostando que o chapão montado para as eleições à Câmara Federal vai conseguir fazer uma bancada com aproximadamente 16 deputados.



Neste cenário, o DEM conseguiria uma bancada entre quatro e seis deputados.



Sem o padrinho



Ela é médica, foi secretária de Saúde em Salvador, mas foi como primeira-dama, no final da gestão do ex-prefeito João Henrique (PSL) que Tatiana Paraíso ficou conhecida.



Quando desistiu de disputar a eleição, João decidiu apoiar Tatiana para a vaga e aí vem o fato curioso: nas peças de divulgação ela aparece sozinha, sem o principal cabo eleitoral.



Em família



Tem candidato à Assembleia pelo PP que anda tiririca com o deputado federal João Leão, que preside o partido na Bahia e nestas eleições concorre a vice-governador na chapa da situação, encabeçada por Rui Costa.



Dizem que ele colocou a sobrinha, Karine Leão, entre os candidatos com a justificativa de atingir o coeficiente para mulheres e agora ela tomou gosto e foi a campo.



Já tem até santinho com foto bem produzida circulando nas redes sociais pedindo votos para Karine.



O slogan dela:



- A força da mulher para fazer diferença.



O problema todo é que a diferença pode acabar fazendo falta para quem esperava pegar parte do patrimônio eleitoral do filho de Leão, Cacá, que é deputado estadual, mas concorre a federal no lugar do pai.



Tem para todo mundo



Líder das últimas greves da Polícia Militar no estado, o vereador Marco Prisco (PSDB) está apoiando quatro candidatos a deputado federal, enquanto ele próprio vai tentar a Assembleia.



Dentro da PM, o candidato de Prisco é o Capitão Tadeu (PSB).



Fora da corporação, Prisco apoia Joceval Rodrigues (PPS), João Carlos Bacelar (PTN) e Bebeto Galvão, correligionário de Tadeu.



Prisco diz que a situação não gera nenhum tipo de desconforto ou mal-estar entre ele e seus apoiados.



- Não tem problema. São áreas separadas e o estado é grande.



Mas não é bem assim.



Na Aspra, alguns diretores apoiam Tadeu; outros, Bebeto e ainda tem a turma do soldado Josafá.



Discurso sob medida



Responsável por elaborar o plano de Aécio Neves para o Nordeste, o secretário municipal Guilherme Bellintani diz que as visitas do tucano à região não serão apenas políticas. Segundo ele, há uma conexão entre os municípios escolhidos e o programa.



Em Extermoz (RN), por exemplo, o candidato vai à fábrica da Riachuelo.



Já em Juazeiro e Petrolina, falará sobre projetos de irrigação.



'Oxi', we can



O democrata Paulo Azi, candidato a deputado federal, foi buscar inspiração nos homônimos americanos para a campanha deste ano.



A logomarca é idêntica à da campanha do americano Barack Obama, em 2008.



Adversários falam em plágio e perguntam: - Can that be? - que pode ser traduzido mais ou menos como : "Pode isso?"



Falando com as paredes



O líder da oposição na Assembleia Carlos Gaban (DEM) protagonizou, na última quarta-feira, uma cena curiosa.



Com 26 parlamentares registrados, abriu a sessão, falou para o plenário completamente vazio e finalizou a sessão em cinco minutos.



E olha que o assunto do discurso é de interesse geral: segurança pública.



Gaban leu dados do Mapa da Violência 2014 e comparou os números dos governos de Paulo Souto (DEM) aos de Jaques Wagner (PT).



Apresentou um cenário catastrófico.



- Há uma verdadeira guerra na Bahia, como está tendo em Gaza - chegou a comparar com o conflito palestino.



Não foi contestado ou aplaudido; os ocupantes do plenário estão em busca de votos.



POUCAS & BOAS



O prefeito ACM Neto enviou à Câmara projeto que autoriza o Executivo a tomar emprestados R$ 52,5 milhões do BID para o Prodetur.



A Bahia pode receber a visita de pelo menos mais um presidenciável até o final de agosto. O pastor Everaldo, candidato do PSC, avalia a possibilidade de vir a Salvador e cidades do interior.



A Associação Brasileira do Entretenimento - Seção Bahia promove amanhã o 2º Encontro Agenda Positiva com os três principais candidatos ao governo: Lídice da Mata, Rui Costa e Paulo Souto. O evento acontece no Condomínio Salvador Shopping Business, a partir das 10h.



Colaboraram Biaggio Talento e Paula Janay

