A embolada baiana na disputa federal e cá

Se dependesse dos senadores baianos, a reforma trabalhista nesta terça-feira, 11, aprovada no Senado não passaria, mas o placar é apertado. Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB) votaram contra, mas Roberto Muniz (PP), o substituto de Walter Pinheiro (que está na Secretaria de Educação do Estado), a favor.

Só evidencia uma lógica: alguns aliados de Rui Costa, na Bahia, no plano federal agem livremente, o que tem gerado atritos entre militantes petistas.

Rui nada diz. Mas já foi concitado a pedir aos petistas que baixem a bola.

Deputados — Aliás, 20 dos 39 deputados federais baianos já se declararam a favor da reforma trabalhista. Deles, oito são aliados de Rui Costa na Bahia.

Tal e qual Roberto Muniz no Senado, os quatro do PP do vice-governador João Leão (Cacá Leão, Roberto Brito, Ronaldo Carletto e Negromonte Jr.) são a favor.

Os mesmos

No time dos tucanos que defendem o rompimento já com Temer, o deputado João Gualberto (PSDB) chama a atenção para um fato:

– A grande maioria dos que estão com Temer até o fim eram os mesmos que ficaram com Dilma até o fim.

Isso, tirando petistas e afins, óbvio.

Incógnita baiana

O deputado José Carlos Aleluia (DEM) virou a grande incógnita entre os três baianos que integram a CCJ da Câmara que aprecia a admissão ou não da denúncia de corrupção contra o presidente Temer.

Enquanto Félix Mendonça Jr. (PDT) e Jutahy Júnior (PSDB) dizem abertamente que vão votar pelo prosseguimento do processo, Aleluia até ontem se dizia indeciso.

Indeciso, mas mais para Temer.

“Temer já trocou um terço dos deputados da CCJ. Se isso é feito assim, à luz do dia, imagina o que ele está fazendo por debaixo dos panos”

Ciro Gomes, presidenciável do PDT.

“O Senado está votando o enterro dos direitos trabalhistas”

Lídice da Mata, senadora do PSB baiano, ontem nos debates sobre a reforma trabalhista (aprovada à noite), que resultou na ocupação da mesa pelas mulheres.

Holly x Todo Duro

Causou sensação ontem a nomeação, no Diário Oficial de Salvador, de Reginaldo da Silva de Andrade, ou Holyfield, ex-lutador de boxe, como assessor especial de ACM Neto.

É o duelo de 2018 entre Neto e Rui Costa entrando no ringue, literalmente.

Dizem que Rui vai reagir contratando Todo Duro, o eterno rival de Holyfield.

Intrigas republicanas

Sobrou para o baiano Zé Rocha, líder do Partido da República, o PR, na Câmara, responder ao deputado Waldir, de Goiás. Substituído de última hora na CCJ, ele diz que o seu partido, o PR, vendeu o passe dele a troco da liberação de emendas parlamentares.

– Eu não vendo meu voto, não troco por cargos, por emendas!

Resposta de Zé Rocha: ‘O deputado mente’.

GPS na pesquisa

Institutos de pesquisas estão sofisticando a forma de pesquisar. A fase em que o pesquisador anotava os dados numa prancheta virou história. Agora, eles saem com um tablet que tem GPS para mostrar ao comando a exata localização, mais com gravador, para gravar as entrevistas.

Antes, as fraudes nos formulários patrocinadas por pesquisadores que fingiam pesquisar e preenchiam por conta própria eram o grande calo dos institutos.

Com o GPS, a fidelidade é maior.

POUCAS & BOAS

* A prefeitura de Teixeira de Freitas recuou numa política que rendeu muita polêmica, o pagamento de gratificação a guardas municipais que aplicassem multas de trânsito. O caso chamou a atenção porque ano passado um dos guardas tinha no contracheque, só com gratificações, três vezes o salário.

* O Odonto Fashion Day realiza sábado (14h) no Museu de Arte Moderna o segundo encontro. Tema: Dentistas Conscientes, Consultórios Sustentáveis. Na mesa, André Fraga, secretário da Cidade Sustentável de Salvador, Sílvia Torres, arquiteta especializada em projetos de consultórios, e Plínio Tomaz, consultor de gestão.

* Bateu bem o anúncio das obras do chamado Corredor da Fé em Salvador, que começa na Igreja de Santa Luzia, passa por Irmã Dulce, Bonfim, Mosteiro do Salvador, em Coutos, e termina nos Alagados, onde o papa João Paulo II esteve. A Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Salvador adorou a notícia.

* A prefeita de Itagimirim, Devanir Brillantino, que era do PMDB, filiou-se ao PR. O ato teve a presença do deputado José Carlos Araújo, presidente do partido no Estado, e de Jaques Wagner.

