A disputa de 2018 com foco em Salvador

Maior colégio eleitoral do estado e área de Neto, principal adversário de Rui, o tom da disputa de 2018 em Salvador já começa a ser esboçado na base, para além do bate-boca público entre os dois.

O almoço de desta segunda-feira, 6, proposto pela liderança da oposição na Câmara, comandada pelo arqui-inimigo de Neto, vereador José Trindade (PSL), é exemplo disso.

Para a refeição, que será no Salão Nobre da Casa, a partir das 12 horas, e que terá no cardápio a boa comida baiana, estão convidados presidentes de partidos que têm assento no Legislativo municipal e lideranças. Estarão lá a senadora Lídice da Mata (PSB), Davidson Magalhães e Daniel Almeida, ambos do (PCdoB), e lideranças petistas.

Bombardeio – O objetivo da oposição pode ser visto como o de demonstração de força e articulação dos aliados de Rui com cadeira na Câmara. Mas serão anunciados painéis para discutir Saúde, Segurança Pública, Educação, com os pares e sociedade civil. Não precisa dizer que a ideia principal de tudo isso é bombardear Neto.

Publicamente, a ideia é dizer que se defende a unidade do discurso em torno do projeto para a Bahia, com foco, claro, na capital.

Entrave – O prefeito foi reeleito com 74% dos votos em 2016. E é difícil mudar a imagem que a população tem dele.

A base de Neto, bem mais numerosa na Casa – são 31 netistas – vai ter que se mexer. Por outro lado, oposição 100% a Neto na Casa conta-se por volta de 5, embora some 10. É que muitas vezes, para atender às próprias bases na capital, no varejo de obras e intervenções que afetam o cotidiano do cidadão, não dá para ser tão radical contra o prefeito – quem quer que seja ele.

Protagonismo

Só uma observação: quando há espaços abertos, quem tem senso de oportunidade e articulação ocupa. Hoje, o ‘representante’ informal de Rui na Câmara não é do PT. Trindade pavimenta.

Aplicativo de táxi 100% baiano

De olho no promissor mercado dos aplicativos de transporte, uma empresa 100% baiana começa a dividir espaço com 99 pop, 99 táxis e Uber. O aplicativo UBTaxi (disponível para Android, por enquanto) oferece serviço diferenciado de táxi com preço mais em conta para rodar em Salvador e RM – prometem.

Um dos sócios, Robson Fernando, diz que pesquisa sobre o consumidor do concorrente ajudou a identificar problemas e norteou a melhora do serviço. Além de pesquisa com os próprios taxistas. Um diferencial: não existe a famigerada “tarifa dinâmica” que custa mais caro. A UBTaxi aposta na confiança do usuário na segurança do veículo licenciado, e no preço. O investimento para o negócio foi de R$ 500 mil.

Pão de Açúcar abre 2ª loja

Anunciado como investimento na capital baiana a partir de incentivos do programa Salvador 360, de ACM Neto, o grupo Pão de Açúcar efetiva a expansão de suas atividades em Salvador e inaugura sua segunda loja dia 14/11.

O supermercado, localizado na principal avenida do Costa Azul (Arthur de Azevedo Machado), ocupará área de 1.025 m² e inova em relação aos grandes varejistas da praça: oferecerá serviço de delivery. O consumidor compra pelo site e recebe a mercadoria em casa.

Empregos – Devem ser criados 200 empregos diretos e indiretos a partir da inauguração da loja. Na época do anúncio da construção da unidade falava-se em um investimento de R$ 50 milhões. Contudo, o montante oficial ainda será anunciado nos próximos dias.

A primeira loja do grupo em Salvador foi inaugurada em abril de 2016, no Shopping da Bahia – na época, o investimento anunciado foi de R$ 4,5 milhões. O grupo Pão de Açúcar tem mais de 180 lojas, em 11 estados.

POUCAS & BOAS

Por falar em 360, Neto lança hoje o sexto eixo do programa, o ‘Cidade Sustentável’, a partir das 10h, no Parque da Cidade. Meio ambiente, foco em energia solar - inclusive com incentivos para os que investirem no setor - entre outros pontos, integram o projeto.

A TVE exibe, nesta terça, 7, às 21h, entrevista exclusiva concedida ao jornalista Bob Fernandes com o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT). O programa será reprisado no domingo, às 19h.

