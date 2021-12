A disputa da Codeba ainda está indefinida

Embora a mídia esteja dando como certo que o deputado Zé Rocha (PR) vai indicar o novo diretor da Companhia das Docas da Bahia (Codeba), o braço governamental que administra os portos de Salvador, Aratu e Ilhéus, ele diz que não é bem assim.

Zé Rocha afirma que apenas pediu a reintegração de Benedito Braga no cargo de diretor-administrativo, que foi demitido porque ele, Zé Rocha, votou contra o impeachment de Dilma.

– Como eu tenho sido muito persistente nisso, e Pedro Dantas, o atual diretor, pediu demissão, gerou essa confusão.

Pedro Dantas, o diretor indicado por Geddel, pediu demissão no fim do mês passado e até hoje os funcionários aguardam o sucessor.

Na Ceplac - Outro indicado por Geddel que sobrevive é Juvenal Maynart, diretor-geral da Ceplac. Mas alguns peemedebistas dizem que este ainda se mantém.

É que o deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel, embora seriamente atingido pelo efeito das malas dos R$ 51 milhões, ainda vive politicamente. Ou seja, ainda tem fôlego.

Efeito malas - E por falar em Geddel, pessoas a ele ligadas dizem que a PF deu um baculejo geral nas fazendas da família Lima.

Até buraco no chão cavou, em locais tidos como suspeitos. Após as malas dos milhões, houve intenso falatório de que havia mais dinheiro escondido por aí.

Indisposição zero

José Bites, reitor da Uneb, vai iniciar dia 5 de janeiro um novo mandato, mas pelo que se vê até agora, com a cara do velho.

A questão: nas cinco assessorias e nove pró-reitorias, ninguém colocou os cargos à disposição, o que permitiria substituições.

Ou seja, se quiser mudar, vai ser na raça.

Rumo a 2020

Crítica ferrenha da reeleição, também para deputado, que, segundo ela, deveria ser de no máximo dois mandatos, a deputada Luiza Maia (PT), que está no segundo mandato, está disposta a manter a coerência e já decidiu: não será candidata em 2018.

– Não tomei a decisão agora, já entrei dizendo que teria no máximo dois mandatos. Meus adversários dizem que estou com medo. Em 2020 sou candidata a prefeita de Camaçari.

Ela é ex-esposa do deputado Luiz Caetano (PT), mas politicamente os dois se afinam.

Rumo ao passado - Outro que está pensando em pendurar as chuteiras é o deputado Gika Lopes (PT). Dono de uma reformadora de pneus em Serrinha, sua terra, ele diz que na política só perdeu.

Ele vai apoiar o ex-prefeito Osni Cardoso.

De carinho

Reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ontem, o deputado Marcelino Galo (PT), presidente, abre os trabalhos e vira-se para o deputado Samuel Júnior (PSC), que estava numa conversa paralela:

– Posso começar, deputado?

– Pronto, chefe. O senhor manda e a gente obedece!

E Marcelino, rindo:

– O que é isso, deputado. Vá devagar. Aqui é uma Assembleia 'de carinho'.

Assembleia de Carinho é o programa que D. Ileuza Coronel, esposa do presidente Ângelo Coronel, toca para fazer caridade.

POUCAS & BOAS

A integração e o fortalecimento do Poder Legislativo nos três níveis da federação são o objetivo do Encontro Interlegis, que acontece quinta, 14, 9h, no Centro de Cultura da Câmara de Salvador. Promovido pelo Senado e a Escola do Legislativo Péricles Gusmão Régis, o evento pretende reunir vereadores de toda a Bahia. As inscrições estão abertas no site.

A procuradora-geral do Ministério Público baiano, Ediene Lousado, esteve ontem com o presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD). Pediu celeridade para dois projetos travados há dois anos, o que dispõe sobre a criação de vagas na estrutura do MPE e o que estabelece um plano de reposição inflacionária para o corpo funcional da instituição.

A Academia de Letras da Bahia entrega amanhã o prêmio Conjunto da Obra Academia de Letras da Bahia/Eletrogoes 2017 ao professor, escritor e acadêmico Edivaldo Boaventura. A cerimônia ocorrerá no Solar Góes Calmon (17h).

Colaborou: Rita Conrado

