A crise hídrica castiga a Bahia de ponta a ponta

É consenso: a Bahia nunca viveu em tempos recentes uma crise hídrica como a atual. São seis anos consecutivos de chuvas poucas, Resulta que, de ponta a ponta do estado, a começar pelo grande São Francisco, até as barragens que estão no volume morto ou bem na beirinha, a um passo de chegar lá.

Tanhaçu, na região de Brumado, está com sérios problemas de abastecimento. A Barragem de Pedras Altas, em Capim Grosso, que abastece 22 municípios, só tem água para mais 60 dias, alerta já dado pelo presidente da Companhia Ambiental de Recursos Hídricos da Bahia (Cerb), Marcus Vinicius.

Evilásio Fraga, presidente do Comitê da Bacia do Paraguaçu e coordenador do agropolo de Mucugê e Ibicoara, grande produtor de batata do país, responsável por 55% do Nordeste com água da Barragem do Apertado, diz que estudos mostram que a crise é cíclica e que a atual exibe outro problema, a falta de habilidade do governo para fazer a gestão:

- Lógico que não é a mesma coisa que quando os rios estão cheios. Nós percebemos a crise desde 2012 e manejamos para segurar água. E agora o governo libera para gente que nunca se preocupou com isso.

No topo - Evilásio pontua que Salvador não corre risco, pelo menos no que depende de água. Pedra do Cavalo garante:

- Só se a Embasa não tiver condições de levar a água, mas água tem. Aliás, Salvador é a capital do Brasil de maior segurança hídrica. Não vejo nada parecido.

Ponto Novo e Pedras Altas - O governo está em vias de iniciar as obras da adutora que interliga as barragens de Ponto Novo e Pedras Altas, uma distância de 42 kms. Segundo Marcus Vinicius, da Cerb, a ideia é fazer um sistema de mão e contramão, com uma sempre podendo auxiliar a outra, a depender de onde tem água.

Na gênese

A gênese da disputa entre Salvador e Lauro de Freitas por terras tem um ingrediente político forte, a briga entre Rui Costa e ACM Neto.

A questão: no mapa em vigor, bairros como Areia Branca se expandiram para o território soteropolitano, mas sempre foram cuidados por Lauro.

Aliados de Neto dizem que a última estação do metrô é nitidamente Salvador, mas o pessoal do governo não abre mão de qualificar como Lauro por uma questão simbólica, o metrô tem que ser metropolitano.

Em síntese, a chance de acordo é zero.

Cidade Tricolor - A área que seria campo de treino do Bahia, a Cidade Tricolor, um projeto que não foi adiante, é em Camaçari, mas o município se predispõe a ceder a Dias D'Ávila. Estão conversando.

Perigo no Espanhol

Integrante da Comissão Liquidante do Hospital Espanhol como um dos representantes dos credores, o advogado Oziel Guimarães diz que as autoridades deveriam tomar mais cuidado com os equipamentos que estão lá, enferrujando com o tempo:

- São equipamentos caros se perdendo. E além disso há um perigo. Alguns aparelhos, como os de radiografia, possuem o Césio 147, que 30 anos atrás causou em Goiânia o maior acidente radioativo do Brasil por causa de uma máquina dessas.

POUCAS & BOAS

Rui Costa embarcou ontem para Cuba. Foi participar da Feira Internacional de Havana. Cuba não tem investidores, mas pelo que dizem o evento é frequentado por muitos europeus em busca de oportunidades.

POLÍTICA COM VATAPÁ

No SPA

Essa quem conta é o advogado Isaac Newton. Fim de 1992, Lomanto Júnior, depois de ter sido vereador em Jequié, prefeito três vezes, deputado estadual, federal e senador, estava novamente prefeito eleito prestes a tomar posse para encerrar a carreira na terra natal.

Decidiu ir a um SPA, lá encontrou duas senhoras que queriam conhecer 'o governador'. A conversa amena, ele perguntou:

- Mas o que você estão fazendo aqui? Vocês são magras, e para os padrões do SPA, magérrimas.

Uma se explicou:

- Estou querendo ficar em forma para engravidar, esse é o esforço.

E Lomanto:

- Tá bem, minha filha. Mas não passe junto daquelo muro porque às vezes lá bate um vento forte que pode lhe carregar.

