A crise e a nova boemia do Rio Vermelho

Nos últimos 10 meses, pelo menos 10 restaurantes, bares ou casas de show, a maioria consolidados, fecharam as portas no bairro boêmio do Rio Vermelho. Esta semana será a vez da churrascaria Fogo de Chão, que encerra as atividades dia 15.

Se por um lado a revitalização do bairro, executada pela Prefeitura de Salvador, atraiu mais gente para o local, por outro não é necessariamente nos restaurantes e bares com drinks caros que esse público, majoritariamente jovem, gasta dinheiro.

Nas ruas e largos, onde rola o movimento e a paquera, os ambulantes são preferência. Boa parte deles, irregular. Tem força-tarefa da prefeitura para conter. Mas, se há demanda, quem vende dá um jeito.

Noitada – Vinho São Jorge, vendido em garrafa pet a R$ 10 o litro ou o "drink" balalaica (uma bebida roxa), de preço variável são as preferências, depois da cerveja gelada do isopor – contam habituées das noites de rua do Rio Vermelho.

A revitalização foi muito bem vinda, diz Lauro Mata, da Associação de Moradores e Amigos do bairro. Ele acredita que a crise levou ao fechamento das casas – o que, para ele, é uma perda para a região.

A análise do presidente-executivo da Abrasel-Ba, Luiz Henrique Amaral, clareia vieses do fenômeno. Pesquisa nacional mostra que, sim, o consumidor diminuiu sua frequência e migrou para locais mais em conta. Fato que o Rio Vermelho não é point de bares e restaurantes populares.

A multidão na rua e os ambulantes geram balbúrdia que impacta nos estabelecimentos. A fiscalização ñão dá conta de tudo. Mas trata-se, antes, de questão social:

– O que se vê é o grito de quem precisa fazer algo para sobreviver e pessoas querendo consumir, dentro do que podem.

Fechado – Fecharam as portas no Rio Vermelho, nos últimos meses, além da Fogo de Chão, o Botequim São Jorge, Boteco Mariana, Casa de Dinha, Sotero, Padaria Bar, Kaos, pizzaria Piola, Twist Pub, Bovary, L'Entrecôte, LáLá. Há rumores de que a Cia da Pizza passará a outro administrador.

Turismo no feriadão

A Bahiatursa procurou esta coluna para rebater as informações de Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, na coluna de 04/09, que afirmava que o órgão público estaria na era paleolítica no que diz respeito à divulgação e estimativa de ocupação de menos de 50% no feriadão em Salvador.

Ações – Diz a Bahiatursa que “o Estado tem feito ações com blogueiros, influencers, youtubers e jornalistas nos eventos que organiza”, a exemplo do Festival de Verão, São João da Bahia e Mostra Viajar.

Também frisa que já foi programada uma visita com jornalistas, blogueiros, influencers e youtubers para as 13 zonas turísticas do estado.

Ocupação

A Bahiatursa diz que vários destinos têm registrado boas ocupações: Morro de São Paulo (75%), Itacaré (90%), Ilhéus e Santa Cruz Cabrália (70%), Porto Seguro (80% a 100%), além do bom desempenho no litoral norte. E frisa que hotéis em Salvador chegam a ter até 95% de ocupação. Vem de lá Silvio Pessoa e rebate com levantamento de sábado, dia 09/09. Média de ocupação em Salvador: 62%.

A banda boa da Odebrecht

Como parte das ações de recuperação da imagem – maculada a partir de descobertas no âmbito da Operação Lava Jato – o Grupo Odebrecht promove, no próximo sábado, um encontro com os familiares de seus funcionários.

Vai expor os compromissos assumidos pela empresa, bem como medidas já tomadas, dentro do que chama de nova fase do grupo, após o acordo de leniência firmado na Lava Jato.

O evento, na sede da empresa, em Salvador, vai reunir os convidados dos colaboradores baianos, mas logo deve ser estendido para as demais unidades do grupo em todo o país e no exterior.

colaborou Joyce de Sousa

