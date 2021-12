A crise com Dilma é a bola da vez na política

O mundo político em Brasília dava ontem como certa a queda de Dilma. Ao que diziam, a crise econômica e a Lava Jato somadas a uma total desarticulação política, mais a inabilidade presidencial, formariam o mix que a deixou em isolamento pleno.

O clima emergiu a partir da convenção dos tucanos, realizada domingo. Mas, convenhamos, fogo só pega em palha seca. E por isso colou. Nas últimas semanas, o PT, com Lula à frente, externa insatisfações. O PMDB prega abertamente o 'desembarque' do governo. E aí entrou em pauta o xis da questão: como tirar Dilma pela via legal?

Se fala em cassação por crime eleitoral, no TSE, o que Aécio quer, porque, nesse caso, caem ela e Michel Temer, o vice, e novas eleições seriam convocadas em 90 dias. E o impeachment, via problemas no TCU, caso em que Temer seria empossado. É o que querem o PMDB e a banda paulista do PSDB (Geraldo Alckmin, governador, e FHC).

Todos admitem (petistas inclusos): a situação de Dilma é desoladora.

O assunto foi a tônica ontem na solenidade em que o ministro Gilberto Kassab (Cidades) veio assinar R$ 600 milhões em ordens de serviço, na Seinfra.

Fala Rui Costa — Rui Costa foi taxativo ontem ao falar na solenidade na Governadoria: acha que as tentativas de tirar Dilma é golpe. Disse que ela foi eleita pelo povo e tem mandato a cumprir.

Fala Kassab — Disse estar disposto a defender Dilma até o fim. Também acha que a movimentação no Congresso é golpe.

Fala Neto — ACM Neto falou e não disse. Preferiu ficar de fora das polêmicas. Diz que entende os colegas do Legislativo, mas na condição de prefeito não cabe a ele ficar comentando este tipo de assunto.

Na Rússia

Enquanto a oposição faz a algazarra, Dilma parece não estar nem aí. Embarca hoje para a Rússia para reunir-se com os países dos Brics (Rússia, Brasil, China, Índia e África do Sul).

Jaques Wagner, ministro da Defesa, foi convidado por Dilma e integra a comitiva. Lá, defesa é sempre pauta principal.

"Como amante do esporte que sou, gosto quando meu time ganha dentro do campo ou da quadra. Acho que quando a decisão vai pelo julgamento de tribunal ou num golpe, isso envergonha o país e, no caso da democracia, pode ser arrasador"

Rui Costa, ontem ao lado do ministro Gilberto Kassab, defendendo Dilma.

Cobrança pública

Rui Costa cobrou a liberação dos alvarás de cinco lotes para pavimentação de ruas do Centro Antigo de Salvador. Diz que dos seis pedidos, Neto só liberou um.

- Tenho R$ 115 milhões e começo a obra tão logo ele libere.

Neto diz que só tem problema em um lote, o da Av. Sete. E vai pedir a Rui que retire o dele: 'O nosso é mais completo'.

BRT na espera

ACM Neto subiu o tom diante de Gilberto Kassab na cobrança para a liberação do BRT de Salvador. Disse que não há nenhuma razão para postergar a autorização e que já faz dois anos desde a promessa de Dilma:

- Espero que não seja problema político. Não vejo razão para essa demora.

Em breve — Kassab, na resposta, fez questão de tranquilizar Neto. Disse que a autorização sairá 'em breve'. A questão: o prazo era maio, depois junho, até agora nada, e a demora parece mesmo ser política.

Chororô tricolor

A derrota por 4 a 1 do Bahia para o Vitória sábado foi lembrada por Rui Costa, que é torcedor do Bahia, durante a saudação ao ex-jogador e deputado estadual Bobô.

- Que saudade de quando você era jogador. Este fim de semana foi muito difícil.

Sem conversa

Ademar Delgado (PT), prefeito de Camaçari, conversava ontem com o deputado Valmir Assunção (PT) quando o também deputado e ex-padrinho Luiz Caetano chegou.

Quando viu Ademar, virou as costas e saiu. Não atendeu nem os jornalistas.

A briga política lá virou pessoal.

Mães sumidas

Encucada porque teve o CPF bloqueado, uma jornalista procurou a Receita. Lá, foi informada de que o nome da mãe não constava no cadastro e teria que procurar o Correio.

No Correio, o funcionário nem titubeou:

- Já sei. É o nome de sua mãe que não consta do cadastro, não é?

Era. A fila era enorme, todo mundo com a mãe sumida. E ainda pagou R$ 170.

O corpo da mala

Um forte alvoroço sacudiu o bairro da Mochila, em Feira de Santana, na manhã de ontem. A notícia: havia um corpo numa mala num terreno baldio.

Chamada, a polícia, ao lado da imprensa e multidão de curiosos, abriu a mala. Havia mesmo um corpo lá. De um cachorro.

É a violência, tão banalizada que está ganhando ares de paranoia coletiva.

POUCAS & BOAS

O Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos lança hoje (17h), no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (Piedade), o livro Aristeu e suas memórias, do professor Aristeu Barretto de Almeida. Aristeu é irmão de Rômulo.

Luislinda Valois, desembargadora aposentada, saiu da convenção nacional do PSDB domingo em Brasília, festejada como presidente do Tucanafro na Bahia. O segmento afro na política baiana até agora tem sido um nicho da esquerda.

O PR baiano, com a sua secção feminina, promove sexta no Espaço Unique (20h) encontro que pretende deflagrar uma campanha de filiações. O ministro Antônio Carlos Rodrigues (Transportes) estará presente.

A secção baiana da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-BA) empossa dia 15 (12h30), no restaurante Amado (Av. Lafayete Coutinho, Comércio), a nova diretoria para o biênio 2015-2017. Moacyr Maciel é o presidente.

O presidente do PR na Bahia, deputado João Carlos Bacelar, diz que o partido tem 16 prefeitos, 9 vices e 233 vereadores. Quer dobrar a representação.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

