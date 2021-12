A chapa de Rui senta na mesa de João Leão

O encontro do PP ontem na UPB foi mais um ensaio para 2018, com a banda governista reafirmando, com o tempero da emoção, a união em torno de Rui Costa.

Lá estavam, além de Rui e de João Leão, o anfitrião, Jaques Wagner, os senadores Roberto Muniz, do partido, mais Otto Alencar, presidente estadual do PSD e Lídice da Mata, também estadual do PSDB, além de Davidson Magalhães, do PCdoB. Em suma, os principais líderes da aliança que governa a Bahia.

E é desse bolo que vai sair a chapa com Rui Costa na cabeça, pelo que se diz nos bastidores, hoje delineada da seguinte forma: Jaques Wagner e João Leão para o Senado e Otto indica o vice, que pode ser Otto Filho ou Angelo Coronel, presidente da Assembleia.

A questão é de ajuste, até porque a senadora Lídice da Mata postula a reeleição e também o deputado Ronaldo Carletto, que é do PP, já cogitou até mudar de partido para ver se encontra uma brecha.

Guerra aberta — Aliás, nos ensaios de 2018 Rui Costa e ACM Neto já de algum tempo trocam farpas abertas nos seus respectivos eventos. E ontem foi assim.

Rui Costa, na UPB, alfinetou Neto:

—Tem gente que faz questão de pisar na cabeça do povo só para ser governador. Em 2018 eles vão ter uma surpresa desagradável.

No lançamento do projeto do novo Centro de Convenções, Neto bateu:

— O governador pode gastar o dinheiro que iria aplicar no Centro de Convenções em outra coisa.

Olho no guincho — Já que a Transalvador aprendeu a multar em dias de evento na UPB, ontem não poderia faltar.

O guicho passou lá. Não guinchou ninguém, mas tirou fotos dos carros em cima dos canteiros. Acendeu o bizu. Virou trauma.

Xô escravidão

Aliado do governo, o deputado Benito Gama (PTB) procurou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para dar o recado: não contem com ele para carimbar a portaria que mudar a forma de qualificar o trabalho escravo.

— Escravidão, seja lá como for a forma que ela se manifesta, é uma prática execrável. Na Bahia particularmente é um emblema forte.

Mudança de rumo

Prefeito de Jequié duas vezes e deputado federal no segundo mandato, Roberto Brito (PP), que acaba de se livrar da Lava Jato com o arquivamento das denúncias contra ele, vai mudar o foco no próximo ano: ao invés de tentar a reeleição, quer uma vaga na Assembleia.

— Vivo terça, quarta e quinta em Brasília, sexta sábado e domingo no interior. Não tenho mais tempo para a família.

Teto de gastos

A lei que vai valer para as eleições de 2018 fixa um teto de gastos para os candidatos, diferenciado conforme a hierarquia do posto pretendido. Assim é que presidente vai a R$ 70 milhões, governador de R$ 2,8 milhões a R$ 21 milhões, senador de R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões, deputado federal R$ 2,5 milhões e estadual R$ 1 milhão.

A questão: é consenso que o dinheiro a ser distribuído pelos partidos não vai chegar para quem quer. Ou seja, é candidato demais para dinheiro de menos.

E de onde a maioria vai tirar?

POUCAS & BOAS

* A Companhia das Docas da Bahia (Codeba) e a JMacêdo inauguram quinta (17h) obras de modernização da estrutura de recepção de trigo do Porto de Salvador. Custou R$ 27 milhões e quem pagou foi a J. Macêdo, maior fabricante nacional de farinha de trigo. O desembarque vai ficar mais rápido. De 150 toneladas por hora vai pular para 300.

* A Faculdade de Ciência e Tecnologia (FTC) realiza quinta e sexta o IV Simpósio Nacional sobre Bioenergia (IV SNB). O diretor da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, será um dos palestrantes. Vai falar quinta (9h) sobre Florestas Energéticas – Oportunidade de Investimento Sustentável.

* Nídia Maria Lubisco, doutora em documentação, vai marcar a Semana Nacional do Livro no Museu de Artes da Bahia com a palestra Panorama da Biblioteconomia – bibliotecários, bibliotecas e livros. Será quinta (17h).

* 18 mil alunos da rede municipal de Salvador participam de avaliação diagnóstica do MEC através do Inep. As provas começaram ontem e vão até o dia 3.

Colaborou: Renato Alban

