A carnificina no Brasil é o filhão da corrupção

A reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, ou Estadão, mostrando que no Brasil este ano 28 mil pessoas morreram assassinadas, causou tanta repercussão que chega a nos dar um alento com o despertar da capacidade de indignar-se do brasileiro.

É algo assustador, como se um município do porte populacional de Santa Cruz Cabrália, onde o frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil, de repente fosse varrido do mapa.

Infelizmente, nada de novo. O Mapa da Violência mostra que, em 2003, 49.909 morreram assassinados. Em 2014, 59.627, ou 21% a mais, um contingente populacional do tamanho de Catu, Jaguaquara, Valente ou Ribeira do Pombal. É muita gente. E todo ano a história se repete. O xis da questão: por que as estatísticas só crescem e nossas autoridades ainda não pararam para elaborar uma estratégia para acabar a carnificina?

Ora, a boa governança é aquela que baixa as más estatísticas. E a excelência é a que baixa as más e sobe as boas.

É no que dá o tão falado descasamento do político e o interesse público, panaceia que banalizou os crimes de morte a ponto de gerar quase um milhão de assassinatos em 20 anos.

Nas estatísticas, até o menino do Rio que nem nasceu e morreu de tiro. É muita dor.

Repúdio popular

Uma pesquisa do Instituto Paraná revela que 87,4% nos quatro cantos do Brasil rejeitam a ideia a ser votada na Câmara de despejar R$ 3,6 bilhões para financiar campanhas eleitorais.

A pesquisa ouviu 2.802 pessoas entre 15 e 17 de agosto, a partir de questionários online nos quatro cantos do Brasil.

A maior aceitação foi no Norte e Centro-Oeste, assim mesmo nada a comemorar: 85,8% contra. E no Sudeste, a maior rejeição, 89% contra. Os deputados estão preocupados.

Para mim, foi uma punhalada. Eu não merecia isso (...). Aécio me deve desculpas pessoalmente Para mim, foi uma punhalada. Eu não merecia isso (...). Aécio me deve desculpas pessoalmente

Eu nunca vi isso, um presidente tão impopular, com tanto apoio no Congresso Eu nunca vi isso, um presidente tão impopular, com tanto apoio no Congresso

A festa das próteses

No bojo das milhares de decisões judiciais impondo ao estado e aos municípios a realização de alguns procedimentos médicos, surgiu uma pérola.

A Secretaria da Saúde da prefeitura de Salvador foi condenada a implantar uma prótese peniana num cidadão. Quem vai executar é o Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Vai custar quase R$ 23 mil, ou exatos R$ 22.986,68, com o detalhe que ainda tem uma exigência: deve ser tipo semirrígida.

Na fila — Aliás, a moda já está pegando. A coordenadora administrativa da Secretaria da Saúde de Salvador, Stela Gleide Santana, diz que das 453 ações sofridas este ano, seis são de próteses penianas. Uma, a acima citada, já para cumprir. As outras estão em tramitação.

Efeito integração

E a integração do metrô com o sistema de ônibus, pouco mais de uma semana depois de implantada, já produziu resultados?

Já. O movimento diário que tinha uma média de 126 mil passageiros por dia subiu para uma oscilação entre 135 mil e 136 mil, sempre em curva ascendente, ou subindo.

Ainda é pouco, mas o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), o braço do governo que cuida do metrô, diz que isso é assim mesmo:

– Não é algo rápido. Paulatinamente as pessoas vão se habituando. Acreditamos que dentro de 60 dias chegaremos ao limite para esse tipo de opção.

Carga total — A previsão do metrô, quando estiver todo pronto, até o aeroporto, é transportar 500 mil pessoas por dia.

Segundo Eduardo Copello, em setembro o metrô já estará operando a pleno vapor até Mussurunga. Em dezembro, deverá estar sendo testado até o aeroporto, quando ele se completa no que está projetado.

Mais ou menos 40 dias depois dos testes, ele se incorpora definitivamente à vida de Salvador e Lauro de Freitas.

POUCAS & BOAS

* Elias Sampaio, ex-secretário da Promoção Social da Bahia e professor universitário, lança amanhã (18h) no Palácio da Aclamação o livro Política, Economia e Questões Raciais. 'É meu primeiro livro. Ele condensa todo o aprendizado dos meus 50 anos de vida'.

* O Hospital das Clínicas dará um salto adiante depois de amanhã, com cinco novos serviços: uma UTI com 10 leitos, uma enfermaria pediátrica, uma unidade de hemodinâmica, a primeira etapa de reforma do centro cirúrgico e um novo e avançado centro de biologia molecular ligado à investigação de hepatites virais e outras doenças do fígado.

