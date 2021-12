A bola da vez: quem pagará as campanhas?

Gregos, troianos, petistas e tucanos concordam que o melhor regime é o democrático e que o direito ao voto é sagrado. A questão é: quem vai pagar a conta?

A questão vai esquentar o debate da reforma política em tramitação na Câmara agora em maio, quando termina o prazo para a elaboração de um anteprojeto que será apreciado na Câmara e Senado.

— Há três correntes: os que querem, como o PT, financiamento público, os que defendem o financiamento privado com limites e os que querem que nada mude, como o PSDB.

Pelos volumes estratosféricos de dinheiro que as campanhas eleitorais movem, o assunto é palpitante. Em 2014, os partidos projetaram gastar a fabulosa soma de

R$ 73,9 bilhões. Numa análise preliminar, a conta final ficou aí na casa dos R$ 15 bilhões, somando tudo no Brasil inteiro.

Algo precisa ser feito, é óbvio. As 'doações' dos grandes saltara de R$ 41 milhões em 2002 para R$ 5 bi hoje. Mas é justo tirar do erário público para pagar a farra?

De uma forma ou de outra, o epílogo da história é conhecido. O povo morre no fim.

Agora vai

Ainda convalescendo de uma cirurgia no quadril, o deputado Benito Gama (PTB) só espera acabar o resguardo para correr atrás da fusão do PTB, partido do qual já foi presidente nacional, com o DEM.

— Passou o tempo de especular quando sairá. Agora, é fazer os ajustes e realizar as convenções dos dois partidos. Ou não dará tempo de preparar as eleições municipais.

Embora na reunião com os deputados do partido 24 dos 27 votaram para uma definição em setembro, Benito acha que sai em maio.

Saindo da UTI

O prazo dado pelo secretário da Saúde Fábio Vilas-Boas para o Hospital Espanhol resolver o problema da venda termina em 3 de maio, mas amanhã uma força-tarefa do Estado se reúne para dar o direcionamento e colocá-lo para funcionar. No encontro, representantes da PGE, das secretarias da Administração e da Saúde, do Planserv e da Desenbahia.

Fábio já disse que não há intenção de estadualizar o Espanhol, que deve R$ 290 milhões. Vamos ver o que sai daí.



"Vai ser mais difícil (fazer campanha sem doação de empresas). Mas quem sabe a gente não reconquista alguma coisas que tínhamos perdido: o direito de andar com a cabeça erguida neste país"



Lula, num Congresso do PT em São Paulo, quando afirmou que 'o PT precisa errar menos'

Justiça retroativa

Aureliano Francisco de Oliveira, o Lelinho, vai a julgamento terça em Jitaúna. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do prefeito Claudemiro Dias Lima, o Miro, em uma emboscada na porta da Prefeitura da cidade, em 1986.

O crime, de intensa repercussão (e comoção), ficou impune esse tempo todo porque Lelinho passou 27 anos foragido. Estava preso há dois em Guareí, SP, por conta de um mandado de prisão do caso Jitaúna. O julgamento se dá 29 anos depois. É muito tempo, mas é melhor que a impunidade plena.



Efeito Argolo

Preso no Paraná no embalo da Lava Jato, o ex-deputado Luiz Argolo ainda está tirando o sono de muita gente em Alagoinhas.

Não pelo que ele falou, mas por não se saber o que ele falou. Especula-se que se Argolo abriu o jogo plenamente, mais gente vai dançar. Alguns temem que a PF faça uma operação específica e há até quem prefira dormir todo dia num endereço diferente.

Como se isso adiantasse alguma coisa...

Ponte aérea — Aliás, num voo esta semana para Brasília o deputado Arthur Maia (SDD) encontrou-se com o irmão de Luiz Argolo, Manoelito Júnior, que dizia estar indo à capital federal com o objetivo de falar com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP (antigo partido de Argolo).

Também na pauta, Mário Negromonte.

Com Moro

No encontro que 12 deputados da CPI da Petrobras, coordenado por Antonio Imbassahy, o vice-presidente, tiveram anteontem com o juiz Sérgio Moro, que coordena a Lava Jato, o deputado Delegado Waldir (PSDB), de Goiás, fez a diferença. Perguntou:

— Excelência, e vamos pegar o chefe?

Moro deu uma resposta protocolar e ele voltou a insistir:

— Eu tenho lido nos jornais sobre a ação de algumas pessoas do governo. Esse pessoal está atrapalhando a Lava Jato?

POUCAS & BOAS

A Câmara de Cairu derrubou anteontem projeto do prefeito Fernando Britto (PMDB) que pretendia empenhar R$ 8 milhões no Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT), da engenheira de gestão Maria Helena Alves. A questão: se aprovado, onde Cairu, com 17 mil habitantes, ia reaver esse dinheiro?

Relator da PEC da Terceirização, recém-aprovada na Câmara, o deputado Arthur Maia (SDD), relator da matéria, terá debate amanhã (9h) com estudantes na Faculdade de Direito da UFBa.

O painel da Assembleia não é de Carybé, como ontem dissemos, e sim de Carlos Bastos, que o pintou duas vezes, na versão original na inauguração do prédio atual em 1974 e após o incêndio de 1978 que destruiu todo o plenário.

Aliás, Ruy Botelho, hoje radialista, acompanhou o caso de perto. Diz que em verdade foi ACM quem pediu a Carlos Bastos que homenageasse pessoas da Bahia. E o artista incluiu o próprio ACM, é óbvio (ou então não receberia).



POLÍTICA COM VATAPÁ

Selvageria

José Lurtz Sabiá, cearense, se elegeu deputado federal por São Paulo nos duros tempos da ditadura. Em 1968 Costa e Silva, o presidente-ditador, baixou o AI-5 cassando de saída 11 deputados, entre eles o baiano Chico Pinto e Lurtz.

Joel Silveira, jornalista, escreveu:

José Lurtz Sabiá se candidatou a deputado por São Paulo com o slogan: Ajude o Sabiá a voar para Brasília.

Voou

Em Brasília, Sabiá começou a cantar demais, a ditadura cassou-lhe com dois 'esses'. Sabiá fugiu e a partir daí passou a ser caçado com 'cê cedilha' como qualquer sabiá comum.

A nota ecoou e chegou a Assunção, no Paraguai, onde Lurtz se refugiou. Na volta ao Brasil, no primeiro contato com jornalistas ele falou a respeito:

— Que coisa linda aquele texto do caçado com cê cedilha, mas incompleto. Eu realmente me senti um bicho. Mas descobri que a selvageria não está na mata. Está no caçador.

