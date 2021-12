A Barra e o milagre de multiplicar recursos

Com um investimento de quase um milhão de reais da prefeitura, antes mesmo de ser entregue à população, com o atraso que perdura por mais de um mês, a obra do Cristo Redentor na Barra já está danificada e descaracterizada. A empresa licitada e contratada para a revitalização do monumento, a Medeiros Santos Engenharia, já obteve três punições do governo federal por realizar obras de baixa qualidade. Ao que demonstra, em Salvador, a condição do serviço prestado, não será diferente.

Considerada de pequeno porte, a companhia ainda tenta realizar o projeto da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), que criou uma base de vidro para a estátua do artista italiano Pasquale de Chirico. Criticada e comparada a um fusível pela Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra), a peça já quebrou, antes mesmo da inauguração. A prefeitura atribuiu a descaracterização da peça à ideia de falsear uma flutuação da estátua, mas não só os moradores da região, como qualquer um que passa por ali, está longe de identificar esta intenção. O que já se vê, ao contrário, é esboço quebrado, descaracterizado e bastante atrasado, em forma de obra.

PASCOALE DE CHIRICO – A Bahia deve ao autor da escultura do Cristo da Barra, feita em mármore de Carrara, uma homenagem proporcional ao que este artista representa para nossa cultura. É ele quem assina o monumento a Castro Alves, o Relógio de São Pedro, o busto ao General Labatut, no Largo da Lapinha, monumento ao padre Manoel da Nóbrega, entre tantas outras que esculpiu entre 1903, quando veio morar em Salvador, e 1943, ano de sua morte. Pascoale de Chirico nasceu na Comuna de Venosa, no sul da Itália, e migrou com a família para São Paulo, de onde veio morar na Bahia, pela qual apaixonou-se ao fixar residência.

A prefeitura e as árvores

Cerca de 42 mil cidadãos já haviam assinado, até as 22h30min de ontem, um abaixo-assinado, em meio digital, organizado por entidades ambientalistas, pedindo a suspensão imediata da execução de 579 árvores, além do aterro dos rios Lucaia e Camarajipe e o fim do habitat de centenas de espécies animais para construção do BRT. A assessoria de comunicação da prefeitura de Salvador, no entanto, diverge deste número de 579, que foi divulgado em Tempo Presente, em fotolegenda, na edição de ontem. De acordo com informação oficial, serão suprimidas 154 árvores por conta da obra. Outras 169 serão transplantadas. Como compensação às obras, a municipalidade se compromete a plantar 1,7 mil novas árvores exóticas da mata atlântica.

Que nesse 21 de abril, lembremos que Tiradentes foi acusado e condenado por defender um Brasil livre e independente. Ao final, a história lhe deu a vitória maior. Seu exemplo de luta é exemplo para nós

Sem liminar, segue a multa

O pedido de liminar que a Câmara de Vereadores de Monte Santo apresentou para não pagar multa diária de R$ 100 mil após aprovação de projeto de alterava o Estatuto do Professor foi negado pelo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Gesivaldo Britto. O projeto de lei 25/117 foi aprovado ano passado e dispõe sobre alterações no Estatuto do Magistério Público Municipal de Monte Santo e sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salário do Município. A medida segue a linha da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Monte Santo, que deixa sem efeito a aprovação do projeto e que altera a maneira de escolha de cargos de diretor e vice-diretora de unidades de ensino da cidade.

POUCAS & BOAS

* As inscrições para concurso público da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) estão abertas até o dia 23 de abril. As vagas são residuais do edital anterior e o salário pode chegar a R$ 9,5 mil. Entre as nove vagas ofertadas, cinco são para médicos com titulação em residência ou especialização com 20 horas semanais. As outras vagas são para mestres e doutores, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva.

* Os 56 anos de emancipação política de Boninal, na Chapada Diamantina, serão comemorados neste domingo, 22, com a XIV Festa de Argolinha, que tem início às 8h com concentração de cavaleiros, seguida de cavalgada. Às 13h começa a tradicional prova de argolinhas, com premiação de R$ 5 mil.

*Roy Rogeres, Paulo Leandro, Aina Soledad e Miriam Hermes

