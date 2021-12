2016, Lava Jato gerou a briga das vacas magras

Com um crescente arrocho na relação arrecadação-despesas agravado pela crise, a maioria dos 294 dos 417 prefeitos baianos aptos a disputar a reeleição no próximo ano se queixa que terão duros embates eleitorais, vitaminados pelo desgaste das suas administrações, mas um deputado federal de alto coturno diz que é absolutamente o inverso, eles estão com monumental vantagem e os seus oposicionistas, na lona.



O xis da questão: em tempo de Lava Jato, com as grandes empresas doadoras enrascadas com a Justiça, não vai ter quem dê dinheiro. E ressalva ele:

— Mesmo que apareça alguém que queira dar, não vai ter quem queira ir pegar, com medo de se lambuzar por tabela.



Em suma, os prefeitos choram de barriga cheia. Em tempo de vacas magras, a máquina, por mais arrochada que esteja, é uma vantagem e tanto sobre quem nada tem.



Nos maiores — E quanto maior o município, pior para a oposição. Dos dez maiores da Bahia (Salvador e Feira inclusos), oito prefeitos vão tentar a reeleição.

Perder aí, ele tem que ser muuuito ruim. E bota ruim nisso. Mas vai ter quem perca.



Salvador e Feira, as duas maiores, são casos à parte. ACM Neto e Zé Ronaldo são prefeito bem avaliados.

Pior para os opositores.



Dupla cumbuca — Amigos próximos de Walter Pinheiro dizem que a citação dele como candidato a prefeito de Salvador pelo PT foi prontamente descartada porque o senador não é bobo de meter a mão em duas cumbucas.

1 - Mesmo em baixa, se submeteria àquelas desgastantes disputas internas, típicas do PT.

2 - Seria obrigado a defender o PT na tevê de atos e fatos que ele sempre foi contra e sobre os quais nunca foi ouvido.

Duplo desafio — Vane da Renascer (PRB), prefeito de Itabuna, candidato a reeleição, se ganhar em 2016 vira fenômeno.

Os motivos: ele está muito desgastado e Itabuna nunca reelegeu prefeito.



Em Ibititá — O prefeito de Ibititá (região de Irecê), Cafu Barreto (PSD), que vai para a reeleição, dá uma ideia do impacto da crise:



— A arrecadação caiu. E a conta da energia (dos prédios públicos) subiu de R$ 20 mil para R$ 40 mil. Temos que arrochar.

"A corrupção impregnou-se no tecido e na intimidade de alguns partidos e instituições estatais, transformando-se em conduta administrativa, degradando a própria dignidade da política, fazendo-a descer ao plano subalterno da delinquência institucional"

Celso de Mello, decano do STF, ao julgar o pedido de habeas corpus do lobista Fernando Baiano.

Mototáxi em pauta



O vereador Geraldo Júnior (SDD) vai relatar esta semana a lei que regulamenta o serviço de mototáxi em Salvador.

O xis da questão: o que fazer para assegurar a higiene do capacete do passageiro?

Uma das ideias é obrigar o uso de um protetor descartável, algo plástico, como se fosse uma luva. Quem sabe não serve de modelo?



Perda total



Diante da recusa em negociar dos nove funcionários da CAR que conseguiram ampliar o acesso ao Planserv a irmãos e pais por via judicial, Rui Costa determinou a retirada imediata de todos os 200 empregados da companhia do plano de saúde estatal. Como é empresa pública, a CAR deve, se mantida a decisão, fechar contrato com outro plano.

O governo diz que se a decisão judicial for estendida a todos os 150 mil titulares, simplesmente o Planserv quebra.

Resta saber se algum plano particular vai topar isso. E se topar, a que preço.



Aluguel zero



Os desabrigados das chuvas não estão recebendo auxílio aluguel prometido por ACM Neto em maio. A Federação das Associações de Moradias Popular de Salvador (Famps) diz que, das 53 famílias da Av. Gal Costa cadastradas pela Codesal, apenas oito estão sendo contempladas.



Já os 38 desabrigados da Baixa do Brejo (Estrada Velha), que perderam tudo, estão há dois meses sem receber o benefício. Sem condições de pagar o aluguel, 12 famílias voltaram para o Brejo (literalmente).



Erro de conduta — Moradores dizem que quando ligam para a Codesal são informados de que o dinheiro está na conta.

Mas no banco, nada. Das duas, uma: ou estão enrolando ou estão roubando.



Dilema tucano



O deputado federal João Gualberto, presidente do PSDB na Bahia, admite que o partido criou expectativas com Eduardo Cunha (PMDB-RJ) de fortalecer a oposição ao governo, mas ressalta que não apoia falcatruas de quem quer que seja. E cobra.

— Está faltando Renan Calheiros.

Diz que o quadro agora é um pós-operatório. Mas não vai pedir impunidade.



POUCAS & BOAS

A ABIH-BA e a Deloitte realizam amanhã (8 às 12h) o Café com Debate. Ricardo Teixeira e Maurício Sacramento vão falar sobre Estratégias para redução de custos em momento de crise, Ricardo Teixeira e Ticiana Freitas sobre Canal de denúncias como ferramenta para redução de fraudes e Ramon Carvalho sobre A importância das Obrigações Acessórias nas Empresas.

A eleição ainda é em novembro, mas a campanha na OAB-BA já começou. Luiz Viana, o presidente, vai reunir aliados terça (19h), no Hotel Monte Pascoal (Barra).

POLÍTICA COM VATAPÁ



A confissão



Cláudio Leal, jornalista, neto do ex-deputado Luiz Leal, herdou do avô a amizade com o jornalista Sebastião Nery, papa do folclore político. É ele quem conta essa.

Belo dia ACM viajava para o interior tendo ao lado a companhia de dom Avelar Brandão Vilela, cardeal de Salvador.

De repente o avião entrou numa turbulência, começou a saculejar, e saculejava, dom Avelar, com cara de preocupado, virou-se para ACM, perguntou:

— O que é isso?

E ACM, todo circunspecto:

— Acho que estamos perto de ver Jesus.

Dom Avelar postou as mãos no peito:

— Não me diga uma desgraça dessa...

Sebastião Nery publicou a história, dom Avelar ficou uma arara. No dia que bateu de frente, ditou a ordem eclesiástica (Nery já foi seminarista):

— Ajoelhe-se!

Ajoelhou-se, dom Avelar inquiriu de dedo em riste:

— Você agora vai me dizer em confissão quem foi que lhe contou aquela história!

E Nery:

— Ora, dom Avelar, no avião só tinha o senhor, ACM e o piloto. Foi um dos dois.

adblock ativo