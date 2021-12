2015, um infeliz ano velho para o Brasil

Faltam 18 dias para 2015 acabar, mas ainda que muitas emoções no cenário político ainda devam acontecer, jamais haverá um ano como este. Vimos coisas que nunca se viu na história do Brasil. Altos executivos na cadeia, senador preso em flagrante, um escândalo de roubalheira e o pior, um presidente de Câmara dos Deputados arbitrando uma causa para livrar-se da cadeia por conta do envolvimento noutra vergonha de magnitude gigante, a roubalheira revelada pela Lava Jato.

Começamos com Dilma praticando atos que contrariavam tudo que ela pregou para se reeleger. Seguimos com uma oposição obcecada por apeá-la do poder e em nome disso jogando no lixo os valores maiores.

Chegamos a dezembro com o impeachment pautando nossos dias e a oposição, com a sua obsessão, esquecendo a clássica abordagem da ciência política na questão da mensagem e do mensageiro.

A mensagem (a do impeachment), na visão da oposição, está certa. Mas o mensageiro (Cunha), é indigno de crédito.

Pelo que expôs de ruim, 2015 jamais será esquecido. Foi atípico de cabo a rabo. Antes se dizia que nesse tipo de filme a gente morre no fim. Nesse, nós morremos no início, no meio e no fim. Não merecemos um 2016 assim.

Ainda o TCM

Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, diz que ainda não desistiu da idéia de discutir a extinção do TCM. A Comissão encarregada de tocar o assunto deveria ir amanhã a Belo Horizonte, e mesmo durante o recesso a Manaus e Goiânia.

- Na verdade, eu nunca quis extinguir o TCM. Apenas abrir o debate sobre o assunto. É um órgão auxiliar da Assembleia e não tem havido um bom diálogo.

A viagem deve ser adiada. O pacote de projetos de Rui Costa é prioridade,

"Não tem mais brincadeira. É um absurdo que alguém com cargo, no governo seja a favor do impeachment"

Jaques Wagner, ministro da Casa Civil, falando sobre aliados de Eduardo Cunha encastelados no governo

Mal pra bem

Auxiliares de Jaques Wagner, quando governador, que ficaram injuriados quando a dupla Odebrecht-OAS desistiu de participar da PPP do metrô, na Bolsa de São Paulo, em 2013, dizem que eram felizes e não sabiam.

O Grupo CCR, único concorrente e vencedor, toca a obra de vento em popa. Se fosse a dupla, com certeza estaria parada.

Caixa 2

Sérgio Carneiro, jurista de ofício, político de ocasião, hoje secretário em Feira de Santana (Relações Institucionais), estudioso da legislação eleitoral, conta que em 1990 as eleições também ocorreram com proibição de doações por empresas.

No que deu? O mesmo que se espera em 2016. O Caixa 2 imperou:

- Eu só espero que em 2016 um denuncie o outro, principalmente os vereadores.

Solidão zero

A senadora Lídice da Mata (PSB) não descarta a possibilidade de disputar a Prefeitura de Salvador, mas ressalva que não teve tempo de tratar do assunto. O rebuliço geral em Brasilia engoliu tudo.

Só sabe de uma coisa: ano passado disputou o governo sozinha e achou a experiência péssima. Não repetirá de jeito nenhum.

Traduzindo: tem muito a conversar.

POUCAS & BOAS

Ricardo Alban, presidente da Fieb, vai dar coletiva quarta (15h30). Vai dizer que para a indústria 2015 já vai tarde, foi um infeliz ano velho. E que as perspectivas para 2016 também não são boas.

O comandante do 2º Distrito Naval, o vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros, abre amanhã (19h30), no Museu Náutico da Bahia (Farol da Barra), o IX Salão de Fotografia do Mar. Também vai premiar os melhores trabalhos.

O Grupo de Atuação em Defesa da Mulher (Gedem) do Ministério Público reunirá amanhã, em sua sede (no CAB), delegados, promotores e agentes de saúde para audiência pública com o tema O silêncio dos inocentes. Em miúdos, realizará amplo debate sobre o estupro, desatino moral tão antigo quanto vivo.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Vaca santa

Essa é de Sebastião Nery.

Manoel Novaes, pernambucano de Floresta radicado na Bahia desde jovem, o defensor número um do Rio São Francisco (até hoje reverenciado), recordista absoluto de mandatos de deputado federal pela Bahia, com 12 consecutivos, foi a Irecê fazer comício. Um candidato a vereador pegou o microfone:

- Minha gente, quem foi que nos deu a nossa perfuratriz?

- Foi Novaes!

- O que é a perfuratriz faz?

- Tira água do chão e dá água para nós!

- E a vaca que dá leite para nossos filhos, bebe o quê?

- A água que a perfuratriz tira do chão!

- Então, quem dá leite a nossos filhos?

- É Novaes!

- Portanto, vamos votar em Novaes, a vaca do sertão!

