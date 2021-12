2 de Julho, um show de liberdade democrática

Alguns, para externar a ojeriza aos sucessivos maus exemplos dos políticos, dizem detestar política. É um equívoco. Política é instrumento; político, ator da política. Como qualquer instrumento, depende de quem toca.

E nessa cultura do equívoco, o senso comum dita que política é a atividade mais descarada. Não é. É a mais escancarada, por isso parece a mais desavergonhada. E se é como é, é porque a sociedade assim o é.

Nesse contexto, o desfile de 2 de Julho faz a diferença. É uma festa cívica, com o povo assumindo o papel de ator principal.

Todo político vai, todos recebem vaias, segmentos organizados ou marginalizados vão dar o seu recado, pessoas isoladas levam cartazes protestando contra as mazelas dos políticos e da vida, tudo sem financiamento incubado e sem caixa-dois.

Melhor: tudo corre em paz, ninguém briga, ninguém mata e ninguém morre.

Oxalá aí esteja o embrião da sociedade e das práticas políticas que os sensatos almejam, a convivência ampla, geral e irrestrita das diferenças, com respeito.

Talvez o 2 de Julho seja mais que isso. Mas só isso basta como beleza democrática.

Sanfonas caladas

Má notícia para a cultura: Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) anunciou ontem o cancelamento das edições 2015 da Caminhada do Folclore, que seria em agosto, e o Festival dos Sanfoneiros, no fim do ano. Motivo: falta de dinheiro.

Rosa Eugênia Vilas Boas, diretora do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), diz que os eventos custariam R$ 171 mil e o orçamento da Uefs encolheu este ano em R$ 1,8 milhão, o que inviabilizou as festas.

Ilustre desempregado

E por falar em crise, causou espanto nos meios intelectuais baianos o anúncio do filósofo gaúcho Luiz Carlos Maciel dizendo que está desempregado há mais de um ano, e sem dinheiro. Com 70 anos, autor de vários livros de teatro, cinema e roteiros, professor, ainda coloca humor no melancólico anúncio: 'O que vier, eu traço. Até represento, só não danço nem canto'.

Luiz Maciel é idolatrado no Rio como intérprete do filósofo Herbert Marcuse.

"Acredito que o ex-deputado federal Luís Eduardo Magalhães teve uma grande participação na vida pública, mas nem ele e nem ninguém pode substituir os baianos que protagonizaram aquela luta que garantiu a independência do nosso país da Coroa Portuguesa"

Lídice da Mata (PSB), em discurso ontem no Senado defendendo a volta do nome do aeroporto de Salvador, hoje Luís Eduardo Magalhães, para 2 de Julho.

Convite a Obama

No encontro que teve com Barack Obama, presidente dos EUA, anteontem, acompanhado de Dilma, Jaques Wagner reforçou com ele o convite, já feito em 2011 quando esteve em Brasília, para visitar a Bahia.

Obama ficou de ver. Se antes do fim do mandato vier ao Brasil, dá um pulinho cá.

Placar baiano

A PEC que reduz a maioridade penal caiu porque precisava de 308 votos (dois terços de 513, por tratar-se de uma emenda constitucional) e só teve 303, com 184 contra.

37 dos 39 deputados baianos votaram, 21 disseram sim (à redução) e 16 não.

Embora derrotada, a turma do sim está forte lá e cá, mas mais lá do que cá.

Rebeldia baiana — Detalhe curioso: o PSD, na Bahia presidido pelo senador Otto Alencar, teve 32 deputados na votação. Apenas dois foram contra a redução, não por acaso, os baianos Fernando Torres e Paulo Magalhães.

Já no PTB, que só tem dois baianos, Benito Gama foi a favor e Antônio Brito, contra.

Creches empacadas

Dos 41 contratos firmados, na primeira gestão de Dilma, para a construção de creches em Salvador, apenas três foram iniciadas e, posteriormente, abandonadas pela empresa do Paraná que venceu a licitação federal para a construção de seis mil no país.

Guilherme Bellintani, secretário da Educação, disse ontem na BandNews, que a prefeitura vai concluir, mas com dinheiro próprio.

- O governo sempre alega que deve fazer uma nova licitação. E não faz.

As creches serão no Arenoso, Estrada das Pedreiras (Cassange) e Jardim das Margaridas.

Chicão e Chiquinho

Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB) uniram forças no Senado em defesa da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Ontem, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto dela, que agora segue para a Comissão do Meio Ambiente, que prevê a recomposição de matas ciliares e a criação de um corredor ecológico.

Como se sabe, o São Francisco, também chamado de Velho Chico ou Chicão, corre o risco de virar Chiquinho.

Sobradinho — Ao falar do assunto, Lídice lembrou que a situação do Lago de Sobradinho é tão grave que lá pode acontecer um fenômeno parecido com o que ocorreu no Açude Castanhão, no Ceará, onde centenas de toneladas de peixe morreram nos últimos 15 dias por falta de água.

A situação no Nordeste é calamitosa.

POUCAS & BOAS

O presidente do Crea-BA, Marco Amigo, vai hoje a Brasília participar da primeira reunião (10h) do Fórum Permanente de Debates para Construir Alternativas aos Impactos Negativos da Lava Jato e no índice de emprego do Brasil.

O fórum em apreço é iniciativa da Comissão de Fiscalização e Controle do Congresso. Tem participação de trabalhadores, empresários e governo.

O plebiscito para saber se o povo queria a implantação do parlamentarismo no Brasil ocorreu em 6 de janeiro de 1963 e não em 1993, como ontem dissemos; 9,4 milhões de eleitores disseram não, contra 2 milhões do sim.

Hoje, com Dilma fraca, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, cogita votar emenda que institui o modelo. Dizem em Brasília que a pretensão dele é tornar-se primeiro-ministro, já que no presidencialismo, a chance é zero.

A campanha de vacinação contra a gripe vai chegar aos funcionários da Assembleia. Eles próprios fizeram o pleito à deputada Fabíola Mansur (PSB), que pediu ao secretário Fábio Vilas Boas (Saúde). A resposta foi positiva.

Colaboraram: Joyce de Sousa e Luiz Tito

