1º Grau é prioridade, dizem Amab e servidor

Juízes e servidores do Judiciário baiano dizem acreditar na 'parceria' e 'diálogo' com o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Gesivaldo Britto, que toma posse na manhã desta quinta-feira, 1º, para o biênio 2018-2019.

O termo parceria, para os magistrados, lê-se como turbinar o 1º Grau, ampliar número de juízes – cujo déficit é de mais de 400, de acordo com o CNJ –, de servidores, agilidade no sistema, estrutura das comarcas do interior. O CNJ já apontou déficit de 25 mil servidores na Bahia.

A presidente eleita da Associação dos Magistrados da Bahia, que toma posse sábado, juíza Elbia Rosane Araújo, diz que há juízes com até 10 mil processos/ano nas mãos. Elbia crê na sensibilidade de Gesivaldo para a valorização dos magistrados, o que se reflete na prestação de serviço à população.

Já para os servidores, traduz-se a parceria como a reposição da inflação acumulada, que chega a 8%, de acordo com Zenildo Garcia de Castro, presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário. Além disso, há os passivos do Plano de Cargos e Salários, de 2008 até agora.

Sem chance – É por essas e outras que a ideia de que se criar, agora, 10 novas vagas de desembargadores no TJ, com impacto de R$ 24 milhões, não é vista como atitude prudente.

– Não sou contra, até porque existe a previsão e é importante para movimentar a carreira. Mas diante da situação do 1º Grau há demandas mais importantes para serem atendidas – diz a juíza Elbia.

O servidor é mais taxativo:

– Sou totalmente contra. Com a crise e as dificuldades financeiras, seria uma forma irresponsável de gestão pública. A demanda maior está no 1º Grau – defende Zenildo.

Este sistema vigente está falido, e o que estamos vivendo hoje é o feito, não apenas da falência, do desenho deste sistema, mas o feito de muitas outras razões. O crime se nacionalizou. Se transnacionalizou

Sem Ibope

Estava Rui Costa em Camaçari, ontem, para a inauguração do novo fórum da cidade, ao lado do prefeito Elinaldo, do DEM, partido de Neto. Plateia dividida.

Rui, ao microfone, anuncia os presentes:

– Deputado federal Luis Caetano!

Vaias. O governador distensiona:

– O que é bom da política é sempre os BAxVI, os FLAxFLU, é sempre bom, dá mais emoção.

E continua chamando, Antonio Britto (sem reação do público). Chega em Pelegrino, com entusiasmo:

– O nosso deputado federal Nelson Pelegrino!

Vaias. Até Rui brincou:

– Sua audiência não está boa aqui pra você. Eu pensei que era só com Caetano.

Tarefa esdrúxula

A Polícia Federal deve ganhar mais uma tarefa a cumprir, um caprichoso e nada importante pedido do ministro Gilmar Mendes, que quer que o órgão investigue quem são as pessoas que o ‘incomodaram’ durante um voo.

Para Mendes, foram xingamentos, mas para a sociedade trata-se de pertinentes críticas a um magistrado cujas decisões têm ido de encontro ao clima de combate à corrupção na classe política.

O ministro é responsável por mandar soltar Anthony Garotinho, o ex-governador do Rio de Janeiro, e de conceder prisão domiciliar à advogada Adriana Ancelmo, a mulher do também ex-governador do Rio, Sergio Cabral.

Ninguém merece ser desrespeitado publicamente como Mendes foi, mas soa como um pouco de exagero exigir que a PF investigue o caso.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras, a programação dos festejos à Iemanjá e Oxum (águas salgadas e doces, respectivamente) tem hoje uma mesa redonda no Centro Cultural Rivelino Carvalho com o tema “Nas águas da resistência, na luta contra a intolerância”, mediada por professores da Ufob e Uneb. Amanhã a festa tem alvorada festiva e carreata. Às 18h o cortejo fluvial no rio Grande, onde os devotos depositam suas oferendas, acompanhados pela Banda 26 de Maio. O evento, que este ano completa 40 anos, conta com a participação de 22 terreiros ligados à Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé e será encerrado com uma grande roda, na praça Landulfo Alves, ao lado do cais.

*Regina Bochicchio, Erick Tedesco e Miriam Hermes

