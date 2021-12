1º de abril a gasolina vai subir, sem mentira

Em 1º de abril, o dia mundialmente consagrado à mentira, vai ter uma má notícia para os baianos, que não é mentira: a gasolina vai subir de novo.

É que o estado vai aumentar de 27% para 30% a cobrança do ICMS para suprir o fundo de logística (financiar estradas).

Segundo o presidente do Sindicombustíveis da Bahia, José Augusto Costa, o impacto será de R$ 0,12 a R$ 0,13.

- Não temos alternativa. É muito significativo. Vamos ter que repassar.

Sentença curiosa

O juiz Mário Soares Caymmi Gomes, da 8ª Vara da Fazenda Pública, negou liminar na qual a Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra) pede que as horas extras e o adicional noturno dos PMs que trabalharam no Carnaval seja calculado de acordo com as regras que regem a PM.

Curioso: o magistrado diz na sentença que o pedido ficou intempestivo e justificou a demora culpando o substituto, que deixou dezenas de ações sem apreciação.

A quem de direito —O magistrado diz que estava de férias desde 1º de fevereiro e só retornou ao trabalho dia 22, mas encontrou a mesa abarrotada de iniciais, algumas prioritárias, como tutelas antecipadas por questões de saúde. E conclui

Outrossim, advirto-os que, caso se sintam insatisfeitos com a demora na apreciação do pleito liminar, busquem as autoridades competentes para responsabilizar quem de direito, ou seja, o juiz titular de vara de substituição que ficou a cargo de exercer a jurisdição plena nesta vara.

Cofres vazios

Pequenos empreiteiros que prestam serviço ao estado estão à beira de um ataque de nervos. A Sucab foi extinta e 176 contratos ativos referentes a 275 unidades (escolas, postos de saúde e delegacias) saíram dos registros das secretarias da Fazenda e da Administração. Resultado: eles estão há três meses sem receber e ameaçam parar.

O secretário da Administração, Edelvino Góes, admitiu o problema. E prometeu resolver o mais rápido possível.

Acinte oficial

Parece que a Câmara dos Deputados não se dá conta da grave crise que o Brasil atravessa. Aprovou o aumento da verba de fundo partidário (que os partidos recebem) de R$ 289 milhões (anuais) para R$ 867 milhões.

Como se o povo estivesse muito satisfeito com a avalanche de 32 partidos. Como somos nós que pagamos, não é piada. É acinte.

Invasão de privacidade

A lei que regulamenta as atividades das empregadas domésticas teve uma restrição da oposição na Câmara. Foi suprimido o artigo que permitia fiscais do trabalho verificar cada situação nas casas. José Carlos Aleluia (DEM), que apoiou o veto, diz que no conjunto, a lei é justa, faz a ressalva:

- Barramos um artigo inconstitucional que violava a privacidade das famílias. Equivocadamente equiparados a empresas, os lares brasileiros ficariam sujeitos a inspeções de fiscais do trabalho.

Cota feminina

A sessão especial que a Assembleia realiza hoje (14h30) em homenagem ao Dia da Mulher vai ter os debates da reforma política como assunto central, segundo a deputada Fabíola Mansur (PSB), a presidente da Comissão da Mulher.

- A pauta é incluir na lei a obrigatoriedade de 30% das vagas (não de inscrições) para mulheres nos parlamentos e depois 5% a cada eleição até chegar aos 50%.

Na Bahia há apenas sete deputadas.

Fugindo da raia

Ex-prefeito de Alagoinhas e candidato em 2012, o deputado Joseildo Ramos (PT) foge das conversas sobre nova candidatura em 2016 como o diabo da cruz.

- Não me pergunte, não me pergunte.

Abaixo a bengala

O conselheiro José Alfredo, do TCM, fez aniversário ontem e foi saudado pelos colegas durante a sessão. Plínio Carneiro brincou:

- Conselheiro, tenho certeza de que Brasília vai lhe dar seu presente hoje mesmo.

Foi uma referência à chamada PEC da Bengala, que estava sendo apreciada no Congresso. É a lei que permite estender a aposentadoria no serviço público para 75 anos, ao contrário do que é hoje, 70 anos.

Alfredo tem 68 anos.

Fogueira —Conhecido pelo bom humor, o conselheiro Fernando Vita saiu-se com essa ao condenar, ontem, o prefeito de Várzea da Roça, Edmilton Rios, que, segundo ele, gastou demais no São João 2014:

- Ele colocou na fogueira 24% da arrecadação mensal do município.

POUCAS & BOAS

Até abril a Secretaria do Planejamento do Estado realizará uma série de audiências no estado para subsidiar o Plano Plurianual (PPA). A primeira 'escuta social' foi em Seabra, no território de identidade da Chapada Diamantina. Ao todo, são 27 territórios. Daí sairá o Programa de Governo Participativo (PPG).

A Fundação Lar Harmonia realiza sábado (das 7 às 10h) mais um mutirão de glaucoma. Os interessados devem ter acima de 40 anos ou histórico familiar da doença e levar cartão do SUS, RG e comprovante de endereço. Tudo 0800.

Servidores terceirizados dos colégios da rede estadual em Vitória da Conquista saíram às ruas ontem para soltar o brado pedindo respeito: estão há três meses sem receber salários. Resultado: os colégios estaduais estão sem aulas.

Marcos Presídio toma posse como conselheiro do TCE segunda, às 15h30. O governador Rui Costa já assinou a nomeação (sai no Diário Oficial de hoje).

O presidente da secção baiana da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Antístenes Albernaz, recebe amanhã (19h) a medalha Thomé de Souza, a mais alta comenda de Salvador. Logo após, no anexo da Câmara, Antônio Falcão toma posse como novo presidente do Conselho Regional de Odontologia.

*Colaborou: Biaggio Talento

