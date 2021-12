Vou botar a patroa pra fazer MMA!

Fala, miséra! Te falar que depois da grandiosa atuação do meu Bahêa na sexta, bebi tanto que fiquei sem dinheiro nem pra descer ali ni Dinha pra comer um acarajé. Até pensei em dar uma passada no Mercado do Peixe pra curar a ressaca com mais cana, mas, agora que o Rio Vermelho tá virando bairro de barão, tô picando minha mula de lá. Daí que resolvi passar sábado e domingo em casa, secando o Leãozinho, e esperando a feijoada do almoço assentar na pança. Nessas, quando eu tava bem esticado na rede, Zé Galinha me chamou pra assistir na casa dele o tal do UFC das gatas. Ele ainda não se ligou na música de Pablo da sofrência de fazer gato, mas, ô, antes queimar a TV dele que a minha, num é o quê? Kkkkk. Subiu (lá ele!) no ringue uma loira retada, melhor que as loiras do Tchan e pra dançarina do Faustão nenhuma botar defeito, e quebrou a brasileira mais rápido do que acabou o estoque do bazar das muambas no Campo Grande. E ói que a nacional também dá caldo, vúh? Ô, véi, na moral, alguém sabe onde rola curso de MMA feminino? Tô disposto a virar saco de pancada pra patroa ficar no grau, sem zuêra. Fui, banda mel!

adblock ativo