Um dia você é campeão, no outro é vice...

Fala, miséra! Minha vó Antonieta de Angola sempre me disse: "Sua peste, quem muito sacaneia, um dia será sacaneado". E não é que minha vozinha tinha razão? Sempre chamei aquela peste do Vitória de vice, mas quem está pagando de segundo é meu Bahia. Estamos coladinhos no fundo deles (lá ele!), mas aquelas miséras tomaram meu posto de atual futuro campeão da Série B. Pior não é isto. Gosto daquele playboy que administra meu clube, mas acho que a cartolagem está com muito complexo. Ouvi a galera publicar que é o sub-líder do Brasileiro. Mô zovo!!! Quem tem duas estrelas no peito jamais será taxado de vice, suas miséras! Deixem de dar margem pra galera de lá sacanear! A turma da Canabrava já está dizendo que a nova camisa prateada é para lembrar uma sardinha. Só porrada... Alias, vou seguir o conselho de minha querida vozinha. Velho, a Série B tem quatro campeões. Bora parar de tanta besteira, pois Bahia e Vitória não precisam brigar pela mesma vaga. Vamos pensar mais alto, pois podemos brigar é pelo título! Aí vamos ver quem será vice... Fui, banda mel!

adblock ativo