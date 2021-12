Tubarão e sardinha sem dentes

Fala, misera! Véi, tem três coisas que me fazem mijar na calça. O Bahia voltar para a Série C, sogra (ler cobra) e tubarão. Não vou mentir que até repelente de muriçoca eu coloco antes de entrar no mar. Se eu fosse aquele australiano que foi atacado pelo tubarão, já teria soltado tinta marrom que nem o polvo quando tem medo, mas por outro orifício, claro. Aquele tubarão facilitou, né? Nunca vi um tubarão levar murro de gente, véi. Esse surfista tá na profissão errada. Já estava na hora dele ir pro UFC. Ou aquele tubarão não tinha dente ou não passava de uma sardinha querendo virar gente. Falando em sardinha... Minha carniça lembra aquele peixinho quando joga fora de casa. Na Fonte, parece um tubarão super sayajin. Quando joga fora, não morde ninguém. Depois não gosta quando chamam de sardinha... Peixe grande tem que comer todo mundo (lá ele)!. Depois fica passando vergonha ao vivo, como aquele cação. Bora morder na casa dos outros, miseras! A última vez que vencemos longe daqui, o Vitória ainda tava na zona. Hoje eles são vice. kkk. Fui, banda mel!

