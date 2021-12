Troquei Série B pelo futebol feminino, pai!

Fala, miséra! Te falar que sábado eu acordei numa ressaca miserável e mais pobre que mendigo em fim de mês e não deu pra ver meu Tricolaço na Fonte Nova. A cachaça foi por causa do Dia dos Namorados, que a patroa resolveu comemorar num restaurante chique em bairro de rico que me rapou o bolso. Cheguei em casa tão injuriado, que entornei a pinga que escondo no fundo (lá ele!) do armário (senão a patroa toma, que eu tô ligado). E tô pobre porque Dia dos Namorados não é Dia das Mães, né? Mãe, a gente só tem uma, já namorada... Tem que lembrar das peguetes kkkk. Resolvi ver futebol na TV, mas não joguei pedra na cruz pra assistir jogo do Vice, né? O que tinha era Brasil x Espanha na Copa do Mundo feminina. Num vô negar que comecei pela zuêra e pelas mulé (a visão do jogo é bem melhor), mas num é que elas jogam certo? Essa Formiga (tem apelido melhor não, fia?) bem que podia dar umas dicas pra Feijão e Souza, né? Trocava Léo Gamalho por Thaísa na hora! E Andressa soltava cada bomba que, ô, lá em casa... Fica a dica aí, Soares! Fui, banda mel!

