Tá na hora de lucrar com o Ypiranga, pai!

Fala, miséra! Te falar que só agora que meu Bahia meteu (lá ele) de quatro (ui!) no Mogi Mirim que eu senti (lá ele, sai!) que essa Série B começou de verdade. E, pra coroar a rodada, não é que o Leãozinho resolveu dar sinal de vida? Tanto tempo na UTI começou a dar resultado... Tudo bem que não ganhou com o placar elástico do meu grande Tricolor, mas né? Tem que dar uma colher de chá pra quem ainda é café com leite (Rá!). Então, agora sim que essa bagaça dessa Segundona começou. Mais bonito do que ver meu Bahêa brigar pelo campeonato vai ser ver o Vitorinha brigar pra não cair. Mas vou ser sincero: não tô acostumado com esses domingos sem jogo, não. Tô até pensando em virar torcedor do Ypiranga só pra ir no estádio, porque a rua fica numa tristeza que só. E ninguém aguenta ficar vendo aquelas porcarias que passam na TV aberta - ainda mais agora, que cortaram meu gato. Aqui em casa, mesmo, não dá. Até a patroa, que sempre reclamou quando eu saía domingo pra ver jogo (quem lê minhas colunas aqui bem sabe), agora tá reclamando que eu fico em casa demais e só atrapalho. Pode isso? Pois bem, voltando ao Mais Querido: acho que dá pra lucrar uns trocados nesses jogos em Pituaço, sabia? Mandei a real pro Lobisomem, um amigo meu que faz um picolé sucesso, pra criar um sabor com as cores amarelo e preto, do Borussia da Bahia. Escolher os sabores foi difícil, mas eu ajudei. Então anote aí: só vai dar meu picolé de abacaxi com café. Sucesso da Bahia, mô pai! Fui, banda mel!

