Ser atleta não dá moral nenhuma, pai!

Fala, miséra! Ontem, completei aquela corrida da longevidade, que foi ali perto do extinto Aeroclube - tudo a ver com o Dia de Finados, aliás -, e calei a boca de meu amigo Zé Banguela. O safado disse que eu não aguentava andar dois minutos sem parar pra descansar por cinco. Sacana! Fiz os 6 km em uma horinha, véi! Tô com disposição e fôlego de menino, as novinhas que me aguardem. Falando nisso, queria aproveitar para dar os parabéns à organização da corrida, que, muito acertadamente, colocou várias gatinhas na prova para estimular os véio. Não teve um que não completasse a prova! Eu, mesmo nunca subi (lá ele!) ladeira tão fácil em minha vida como ontem: era só ficar atrás de uma novinha e focar no shortinho. Agora tô aqui em casa, jogado no sofá com compressa de gelo nas juntas, sem conseguir levantar pra ir ao banheiro. Tudo dói. E a patroa, que é um bicho ruim da desgrama, deu fim nas cervas que eu tinha escondido na geladeira, cancelou minha conta no bar de seu Tonho e se picou pra Feira da Cidade, lá no Itaigara. Pode uma coisa dessa? Se não fosse pelo café de amanhã e da roupa pra lavar, bem que eu largava ela trancada do lado de fora. Já fui, banda mel!

