Quer matar papai Vavá do coração?

Fala, miséra! Ontem ganhei umas três pontes de safena e entrei na lista de doação de coração. Que zorra foi aquela, Baêa? Quer matar painho, zorra? Hoje eu vou na Avenida 7 ou na Feira do Rolo procurar um desfibrilador para os próximos jogos do Bahia. Como é que pode, em casa, levar dois gols daquele jeito contra a Juazeirense, rapaz? Só pode ser os macumbeiros da Canabrava fazendo reza forte para amarrar meu time. Os caras estão de férias coletivas e querem ficar agourando minha zorra. Volta pro mar, oferenda! Vai ver Faustão, Leãozinho! Sorte que nossa camisa pesa e mete medo em qualquer time do interior. Juazeirense até deu um gás, mas peidou na farofa e levou a virada. O bom é que vamos ter um Ba-Vi genérico na final do Baianão. Esse Vitória da Conquista está muito ousado, mas vai ter assado de Bode nos dois jogos da final. Eu já disse e repito: entreguem as taças! Baianão é nosso! Primeiro tem Nordestão, né? Meu deus, é tanta decisão que até o Barcelona deve estar com inveja da gente. Eu garanto que o Barça ainda não tá em nenhuma final. Pífios. Prepara o coração que a parada será sinistra, pai! Fui, banda mel!

