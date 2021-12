Que fim de semana cor de rosa foi esse?

Fala, miséra! Sábado agora levei minha mulé no Rallye de Batom, morrendo de medo de sair atropelado. Mas não é que as gatinhas pilotam direito? Aproveitei que a véia tava curtindo seu momento de Fórmula 1 e dei uma escapulida pra apreciar o que a juventude tinha para oferecer. Eu até cheguei a trocar uma ideia com uma morena que 'ô lá em casa', mas antes que eu saísse com qualquer marquinha de batom, tive que abandonar o posto pra socorrer a véia, que virou o carro numa curva. Ela só entortou o dedinho do pé, mas eu tive que passar a noite de babá. Aproveitei que ela acordou tarde ontem e me piquei pra praia de Itapuã pra tomar um sol. Daí que quando eu cheguei lá tinha um bando de mulher com biquininho e blusa cor de rosa surfando com remo. Um paraíso! Depois fui saber o nome do negócio: stêndopédou. Saindo de lá dei de cara com uma pá de mulher, de shortinho e blusa de cor de rosa, de bicicleta. Fiquei tão besta que quase me levam! Subi (lá ele) a rua perto lá de casa e encarei uma passeata - de novo, só tinha mulher de rosa. Nunca tive tanto motivo pra gostar de uma cor, véi. Alguém me avisa quando vai ter um dia desse de novo? Fui, banda mel!

