Que fase, hein pai? Vem "ni" mim, Ba-Vi!

Fala, miséra! Te falar que essa semana foi cheia de zica, vú... A começar pelo meu Baêa, que perdeu de virada pra Jacuipense em Pituacivis. E nem pra empatar no segundo tempo, quando tava com um jogador a mais! E o Vicetorinha, que, mesmo ganhando duas seguidas, levou vaia da torcida? Achei foi pouco. Outro que tá tentando limpar a merda depois que bateu no ventilador é Anderson Silva. O cara desce porrada em tudo que é macho, mas não é homem pra dar a cara a tapa e falar oficialmente sobre o doping. Aí fica de mimimi no tal de Instagram. Pífio! Além disso, teve a novinha que brocou no tênis lá no Rio de Janeiro, passou minha musa Teliana-das-pernas-saradas-Pereira e, quando tava pra ir para a semifinal, ficou com dor na perna e largou a partida. Na trave! Ô, ninha... Fiquei com tanta pena da piveta, que ia oferecer uma estadia aqui em casa com massagem personalizada, mas claro que a patroa embarreirou. De urucubaca boa mesmo, só Maxi Biancucchi, que resolveu servir pra alguma coisa e fez dois gols NO MESMO JOGO pro meu Baêa. Agora é rezar pro Ba-Vi ser a favor do Esquadrão, né? Fui, banda mel!

adblock ativo