Ô, véi, surgiu o novo clássico Mata Leão

Fala, miséra! Lamento informar a todos que não teremos mais as finais da Copa do Nordeste. O Ibama, a ONU e o Greenpeace barraram o Nordestão após denúncias de que houve uma matança cruel de leões em solo baiano. Anteontem, o Ceará não teve pena de um leãozinho já capenga e ainda o deixou banguelo. Ontem, o Bahia meteu três lapeadas no Leão pernambucano diante de 40 mil sacanas que adoram ver a desgraça alheia. Ahahah! Pela primeira vez, a Lampions League terá o clássico Mata Leão. O que foi aquilo ontem, véi? Tenho pelo menos três amigos que saíram da Fonte Nova direto para colocar o coração de novo pra dentro no Hospital Geral. Ainda bem que tomei meu Lexotan antes de ir ver meu Baêa. Sorte que temos o caçador Souzidane no nosso elenco para meter três gols. Eu, sinceramente, pediria "Leãozinho", do tricolor Caê. O nosso Vitorinha também pode pedir música, já que foi eliminado três vezes pelo mesmo adversário. Se eu fosse meu rival, pediria aquela música de Lulu Santos: "Já não tenho dedos pra contar, de quantos barrancos despenqueeeei...". Fui (pra final), banda mel!

