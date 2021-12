Num guento mais os vices me zoando

Fala, miséra! Rapaz.. vou te dizer: num guento mais esses pombos sujos torcedores do vice enchendo minha cabeça. Que agonia da zorraaaa! É um tal de líder pra cá, Escumito, Escudeus pra lá (humm... estranho, hein?!). Tá bom! Estão de parabéns e pronto. Não quero agorar ninguém... mas já olharam a tabela da Série B de 2014? O Cearivis foi o campeão do primeiro turno e acabou em oitavo. Isso mesmo, OITAVO! O Joinvile foi o quarto no fim do primeiro turno. E no final do ano, brocou pai!! Foi o campeão e subiu. Coincidência ou não, vejam só... meu Bahêa acabou agora em quarto. Ihhhhh, rapaz!!! Por isso, meu recado aos vices, que estão apertando meu juízo: "apressado, come cru (lá ele dobrado!)". Não festejem antes da hora! Por falar em festejar, meu brother Holyfield tá de parabéns. Tudo bem que perdeu roubado pra o Todo Duro (lá ele!), mas ao menos não ficou esbagaçado. Agora negão, na luta de volta, fecha a boca. Ficou feio o protetor bucal cair toda hora. Quer uma dica: mete corega ou cola tudo. Aí, pai, quero ver cair!!! Fui, banda mel!

adblock ativo