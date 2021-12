Nem tenho mais piada pra falar do leãozinho

Fala, miséra! Podem colocar uma marcha fúnebre, pois hoje falarei do Vitória. Ficou sem graça, véi! Já não tenho nem mais piada para falar do leãozinho sem dente. O Barradão virou a casa da mãe Joana. Nem no cabaré de dona Morgana a galera sacaneia tanto quanto no estádio do querido rival. Qualquer um chega, bebe, come, estraga a casa e ainda dá porrada no dono. Cadê o respeito com o idoso de 116 anos? Quando eu iria imaginar que um Sampaio Corrêa ia colocar o Vitória na roda? Tenho uns dez amigos rubro-negros (70% da torcida) que sumiram no mundo. Teve um sacana que se internou num mosteiro e disse que só sai de lá quando o Vitória for campeão brasileiro. Já falei que ele será o próximo papa. Tenho um amigo chamado Cachinhos Dourados. Ele não suportou a pressão e saiu de todos os grupos do WhatsApp e excluiu o seu perfil no Facebook. Se comunica agora só por SMS ou papel de carta. Essa galera que não larga o osso acabou com o Vitória, véi! Cadê os Thundercats para tirarem o Mumm-Ra do poder? O Bahia já abriu até licitação para escolher o próximo rival, pois bater em gatinho morto é covardia. Teve um Bode querendo se engraçar, mas depois da porrada que levou, vai passar um tempinho sumido. O Bahia está órfão de rival... Fui, banda mel!

