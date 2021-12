Nem estacionar o carro, Massa acerta. Barbeiro!

Fala, miséra! Graças a Deus, hoje já é segunda-feira. Não guentava mais o domingo. Que dia, horrível. Pra começar, São Pedro quis sacanear com minha cara. Tava na maior estiga pra bater aquela mariscada no boteco de meu amigo João Sem-Dente lá na Ribeira. Já tava até besuntado com meu cenoura e bronze... Mas aí ora fazia sol, ora chovia. E sabe como é velho, né? Se tomar chuvisco, fica logo gripado. Ô, disgrama! Resolvi ficar no cafofo mesmo. Pra forrar o bucho, só tinha farofa de sardinha. Que gororoba ruim, nem Meio-Quilo, o vira-lata aqui da vizinha, quis comer. E eu que ousasse chiar com a patroa! Era capaz de levar uma broca. Vê se pode. Fui me distrair um pouco vendo televisão. Tava passando Fórmula 1. Véi, que negócio chato, um bocado de carro dando volta. Ainda bem que Massa e Galvão Bueno me deram alegria. Galvão parecia uma gralha. Aos berros, dizia a mesma coisa: "Mais um pouquinho, mais um pouquinho" ou então "Felipe Massa do Brrrrrasil!". Que bicho barbeiro esse Massa! Até na hora de trocar pneu, o cara não acerta onde tem que parar o carro. E, pra fechar o dia, nem vou falar do meu Bâhea. Já fui, banda mel!

