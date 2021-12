Não sei mais o que é sofrência em campo, pai!

Fala, miséra! O que vocês têm feito de bom nos domingos? Pra mim é dia de relaxar na rede com uma loira na mão, a cruzadinha na outra, e resenhar as boas do sábado. Ahhhh, a Segundona... O que falar dessa série que mal conheço mas já considero pacas? Meu Bahêa brocando de três, ensinando perna de pau a jogar bola e brigando pela liderança? Tô achando ruim, não. A única coisa errada é que o Tricolor está sub-líder do campeonato, mas esse Náutico que se cuide. A gente tá que nem esse alemão da Fórmula 1, chegando de fininho e quando nego menos espera, pá! Golpe de estado na liderança. Tudo nosso e nada de ninguém! Falando em nada... Leãozinho parece que acordou bem, né? Já pode dormir de novo. Se bem que nem precisa torcer contra, porque daqui a pouco a diretoria vai lá e faz mais uma cagada que respinga no time. Continuem assim que tá massa, vu? Daqui a pouco vocês garantem acesso antecipado à Série C. Pelo menos lá não vão apanhar tanto. Falando em apanhar, o que deu nos brasileiros do UFC? Aquele Vitor BelFraco (rá!) tá mais minguado do que menino com lombriga, coitado. Alguém dá um mingau de aveia com sustagem pra ele, na moral, porque depois que ele largou as bombas o negócio atrofiou (lá ele!). Aliás... deve ter atrofiado mesmo. Fui, banda mel!

