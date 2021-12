Não quero mais saber de futebol, pai!

Fala, miséra! Ói, vou te contar que tudo tá dando errado pra mim. Falei que meu Bahêa tava indo bem: no sábado foi incapaz de ganhar daquele calo que é esse time do reggae do Sampaio Corrêa. E pra completar vai a miséra do Vicetória e ganha de 2 a 0. Aí, foi só eu falar bem do futebol feminino, né, que as meninas perderam pra Austrália. Sacanagem! Só levaram um golzinho a Copa inteira e tiveram que voltar pra casa. Mas ainda vou acompanhar a Copa, porque a visão de jogo continua muito superior, hehe. Fora isso, o Ypiranga não subiu (eu sei que isso foi semana passada, mas tô invocado a chorar minhas pitangas, então engulam!) e a miserável da canarinha jogou sem Neymar. Nem quis ver, véi, sério mesmo. Tô achando que vou mudar de ramo (lá ele!) esportivo. Nem no tal futebol americano eu dei sorte. Esse fim de semana chegaram uns americanos aqui chamando os meninos da rua pra jogar esse negócio. Nunca vi muita graça nessa bola oval (lá ele!), mas quando vi os bróder mostrando como é, achei massa. Daê procurei se aqui em Salvador tinha time e quando vi era só um: Vitória! Assim é perseguição! Fui, banda mel!

adblock ativo