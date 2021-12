Não queria eliminar outro hermano

Fala, Miséra! Toda vez que o Brasil enfrenta um africano ou alguns irmãos sul-americanos, tirando a Argentina, eu lamento. E hoje, contra a Colômbia, a bagaça vai ser sinistra, véi. Os colombianos mereciam sorte melhor, enfrentando o time mais fraco da fase de mata-mata: a Argentina, é claro.

Não dariam menos de quatro no time de Messi. Os caras estão viciados em COPAína, rei! Se não fosse a tartaruga Cabeção comendo a sardinha do Brasil, eu estaria fazendo plantão no meu terreiro rezando para meus caboclos segurarem a Colômbia.

Nossa vantagem é a camisa amarela pesando na mente dos adversários. Tivemos que tirar o Chile e agora, infelizmente, a Colômbia. Não foi nossa intenção, parceiros... Pior é ver aquele almofadinha do Messi se borrando todo para passar de fase. Sua sorte vai acabar contra a Bélgica, sacana! Fui, banda mel!

adblock ativo